Il Manchester United finirà la Premier League con il peggior bottino di punti di sempre

HQ

L'ultima sconfitta del Manchester United in Premier League, una pesante sconfitta per 4-1 contro il Newcastle, lascia la squadra con 38 punti, 14° in classifica. L'unica buona notizia è che la retrocessione è impossibile, poiché c'è un'enorme distanza tra la zona retrocessione, l'Ipswich a 21 punti, e la squadra successiva, il West Ham con 35 punti.

Ma questo è davvero l'unico lato positivo, poiché la sconfitta ha confermato che lo United concluderà il campionato con il punteggio più basso di sempre nella storia della Premier League. Anche se riuscissero a vincere le prossime sei partite, contro Wolves, Bournemouth, Brentford, West Ham, Chelsea e Aston Villa, otterrebbero 56 punti, che è anche inferiore alla loro precedente peggior stagione, 58 punti nel 2021/22.

È naturale che il loro unico obiettivo in questo momento sia l'Europa League, dove hanno ancora tutte le opzioni per raggiungere almeno le semifinali. Prima di allora, dovranno sconfiggere i Rangers all'Old Trafford giovedì prossimo, arrivando con un 2-2 dall'andata, un risultato decente come ospite, se non fosse stato per gli errori commessi dal portiere André Onana, che ha battuto un altro record disonorevole.

Se il Manchester United vince i quarti di finale, potrebbe affrontare l'Athletic Club o l'Olympique Lione in semifinale. Se finissero per vincere la coppa, sarebbe il loro primo titolo continentale dall'Europa League 2016/17 e li aiuterebbe a tornare in Champions League il prossimo anno, una competizione che hanno vinto l'ultima volta nel 2008. Sarebbe un enorme successo per Ruben Amorim, ma non coprirebbe la loro disastrosa corsa in Premier League...