China Open e Tokyo Open: chi giocherà nei prossimi tornei ATP 500 e date

Dopo la breve parentesi tra le qualificazioni alla Coppa Davis e la Laver Cup, tornano le grandi competizioni ATP, con lo Shanghai Masters (penultimo Masters 1.000 dell'anno) che si terrà dall'1 al 12 ottobre. Prima di allora, diversi tornei si stanno giocando in Asia (Chengdu e Hangzhou Open in Cina, due ATP 250), e questa settimana due tornei ATP 500 si svolgono quasi contemporaneamente: il China Open a Pechino e il Japan Open a Tokyo, entrambi ATP 500 (il China Open è anche WTA 1000).

E i due migliori giocatori del mondo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, non si incroceranno. Alcaraz, che ha sconfitto Sinner nella finale del China Open lo scorso anno, perderà quei 500 punti, ma punterà a vincere i 500 punti del Japan Open. Nel frattempo, Sinner si ripeterà al China Open, che ha già vinto nel 2023.

Il Japan Open 2025 si svolgerà tra il 24 e il 30 settembre. Le teste di serie sono:



Carlos Alcaraz (1)



Taylor Fritz (5)



Runa Holger (11)



Casper Ruud (12)



Tomáš Macháč (22)



Ugo Humbert (24)



Denis Shapovalov (26)



Frances Tiafoe (29)



Il China Open 2025 si svolgerà tra il 25 settembre e il 1 ottobre. Le teste di serie sono:



Jannik Sinner (2)



Aleksandr Zverev (3)



Alex de Miñaur (8)



Lorenzo Musetti (9)



Karen Khachanov (10)



Andrey Rublev (14)



Jakub Mensik (17)



Daniil Medvedev (18)



Successivamente, lo Shanghai Masters si svolgerà tra il 29 settembre e il 6 ottobre. Sinner difenderà quei 1.000 punti, mentre Alcaraz perderà solo 200 punti, quindi il divario tra lo spagnolo e l'italiano potrebbe aumentare...