Chiudi il cerchio sulla fase di accesso anticipato di Skate: "Le cose continueranno a cambiare e migliorare"

L'arrivo di Skate come progetto in accesso anticipato è stato un affare piuttosto sorprendente, perché da un lato è stato immensamente popolare e ha attirato decine di milioni di giocatori al momento del lancio, ma dall'altro lato, molti fan sono rimasti un po' delusi da ciò che hanno ricevuto. In generale, alcuni dei problemi principali con il gioco riguardavano le prestazioni tecniche, e ora lo sviluppatore Full Circle ha pubblicato un post sul blog che commenta questo e i cambiamenti che stanno arrivando.

"Le cose non sono andate così lisce per alcuni di voi come avremmo voluto. In queste prime settimane si sono uniti a noi molti più giocatori (stiamo parlando di milioni) di quanto ci aspettassimo, e con ciò sono arrivati bug, glitch, blocchi della progressione e problemi di prestazioni. Entreremo nel merito del perché e di cosa stiamo facendo al riguardo, ma prima vogliamo mostrare il nostro apprezzamento a tutti voi per essere rimasti con noi".

A tal fine, lo sviluppatore sta consegnando a ogni singolo giocatore un pacchetto di assistenza per mostrare il proprio apprezzamento per aver continuato a giocare, con questo che include 2000 Tix e 500 SVB da spendere nel gioco come meglio credi. Tuttavia, il regalo ha un limite di tempo, poiché è disponibile solo fino al 2 dicembre alle 17:00 GMT/18:00 CET.

Oltre a questo e guardando al feedback, Full Circle ha spiegato quanto segue:

"Fare Skate. è un atto di equilibrio tra la fornitura dei nuovi contenuti della nostra tabella di marcia, il miglioramento dell'esperienza complessiva del giocatore e la gestione del feedback in tempo reale. Stiamo modificando e sistemando il gioco, in parte al volo e in parte come parte di miglioramenti a lungo termine. Ma le cose continueranno a cambiare e migliorare. Tutti vogliamo Skate. essere grandi, e lavorare con voi, la nostra community, per mettere a punto l'esperienza del giocatore durante l'accesso anticipato è il modo in cui ci arriviamo".

Per quanto riguarda le modifiche, possiamo aspettarci meno errori nel ripristino delle attività giornaliere, oltre a un sistema di progressione più fluido che dovrebbe rendere le ricompense e l'economia di gioco più appaganti. Gli oggetti premium dovrebbero diventare più unici e preziosi, i livelli Skate.Pass saranno meno difficili da completare, gli SVB saranno più facili da ottenere, ci saranno più contenuti brandizzati e concessi in licenza e non rimarrai con un immenso surplus di valuta dell'evento in futuro come molti lo sono stati in Skate-o-Ween.

Full Circle conclude con: "Siamo davvero grati per la vostra pazienza mentre miglioriamo, cresciamo ed evolviamo Skate. durante l'accesso anticipato. Non saremmo qui senza di te, l'incredibile Skate. community, quindi continua a condividere i tuoi feedback, i tuoi bug e problemi. Siamo sul caso e da qui in poi non faremo che migliorare".