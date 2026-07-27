Chris Claremont: "L'unico trucco per far avere successo una serie è commuovere i lettori"

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Alla rispettabile età di 75 anni, si potrebbe pensare che stia iniziando a disconnettersi da un mondo come quello di oggi, dove tutto si muove così velocemente che è impossibile stare al passo con tutto. Ma ovviamente, questo non vale per i visionari che hanno rivoluzionato non solo un mezzo, ma un'intera cultura e l'industria dell'intrattenimento 50 anni fa. Questo è certamente il caso di Chris Claremont, ed è proprio ciò di cui ci ha parlato durante il suo panel al 15° Celsius 232 Festival di quest'anno.

Dobbiamo gran parte della 'rinascita' degli X-Men e della rappresentazione attuale dei mutanti nei fumetti – così come nel cinema e in televisione – a Claremont. Fu lui a trasformare Jean Grey nella Fenice, e anche a dare a Wolverine la sua personalità unica che continua a catturarci ancora oggi, tanti anni dopo. La verità è che gran parte dell'empowerment delle supereroine e del loro ruolo di leader di squadra - come Storm, per esempio - è merito suo. Il problema è che oggi i fumetti non vendono abbastanza bene perché le idee di uno scrittore abbiano lo stesso impatto di un tempo. Chris l'ha detto così:

"Se ci fossero creatori che riuscivano ad attirare un pubblico, allora le aziende farebbero un errore per avidità. Se una serie a fumetti vendesse così bene—700.000 o 800.000 copie—l'autore avrebbe ottenuto ciò che si è prefissato, ma non è così. La chiave è mantenere i lettori entusiasti. Il fatto è che aziende come Disney o Ford erano molto chiare su cosa volevano fare e come volevano farlo: il denaro. E questo ha la precedenza su tutto il resto."

Lo sviluppo dei personaggi nelle storie di Claremont diede ad alcuni di loro una dimensione molto più sfumata, incorporando sottilmente critiche al sistema imperialista e sostenendo la libertà individuale. "Purtroppo, tutto ciò che Steve [Englehart] o io temevamo nei fumetti sta diventando realtà", osservò, riferendosi al suo collega Steve Englehart, che abbiamo sentito anche essere particolarmente pungente riguardo alla politica attuale.

Quando gli è stato chiesto come avrebbe descritto la situazione politica attuale in un fumetto (in chiara allusione alla politica statunitense recente e al presidente Donald Trump), la risposta era nascosta in un articolo che aveva scritto decenni fa: "Ho già dato la mia opinione su chi dovrebbe essere Presidente degli Stati Uniti vent'anni fa. Si chiama Kitty Pryde, e sarebbe l'ultima presidente degli Stati Uniti", disse ridendo, riferendosi alla sua storia in X-Men: The End, dove Pryde (Shadowcat) sarebbe stata l'ultima leader prima che i Sentinelle spazzassero via i mutanti sulla Terra-41001.