Clair Obscur: Expedition 33 potrebbe raggiungere gli 8-10 milioni di copie vendute

Mentre si diffonde la voce delClair Obscur: Expedition 33 gioco di ruolo di successo di Sandfall Interactive, i dati di vendita del gioco hanno raggiunto nuovi traguardi. Nonostante il gioco sia disponibile come parte di un abbonamento Xbox Game Pass, recentemente gli sviluppatori hanno annunciato che ha venduto 2 milioni di copie.

Questo annuncio ha attirato l'attenzione di Michael Douse, direttore della pubblicazione di Larian Studios. In un post sui social media, Douse ha scritto di avere grandi aspettative per Clair Obscur: Expedition 33, credendo che potrebbe vendere fino a 8-10 milioni di copie.

In qualità di direttore editoriale dello studio che ha realizzato Baldur's Gate III, un altro gioco di ruolo che sembra essere uscito dal nulla per offrire un enorme successo, Douse probabilmente sa di cosa sta parlando. Tuttavia, con il gioco disponibile su Game Pass, è possibile che mentre Clair Obscur: Expedition 33 attira milioni di giocatori, le persone siano più propense a dare un'occhiata al gioco come parte di un abbonamento piuttosto che acquistarlo a titolo definitivo.