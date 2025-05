Clair Obscur: Expedition 33 ha raggiunto un altro traguardo impressionante con due milioni di copie vendute

HQ

Non è passato quasi un giorno dal lancio di Clair Obscur: Expedition 33 senza che ne scrivessimo in qualche modo. Ma d'altra parte, è anche qualcosa di fuori dall'ordinario. Stiamo parlando di un capolavoro assoluto, creato da uno studio indipendente nuovo e relativamente piccolo con valori di produzione che battono diversi titoli AAA e hanno attirato frotte di giocatori.

Quest'ultimo è dovuto non da ultimo al fatto che è incluso con Game Pass, ma non dimentichiamo che ha anche venduto incredibilmente bene. Poco dopo il suo lancio alla fine di aprile, è stato annunciato che il gioco aveva superato il milione di copie vendute, e ora - poco più di una settimana dopo - l'account ufficiale del giocoBluesky dice che ha venduto oltre due milioni di copie.

Lo sviluppatore francese Sandfall interactive ha recentemente affermato che non è escluso che ci saranno DLC per l'avventura in futuro, suggerendo che il successo continuerà poiché sempre più persone vogliono vivere questa strana saga.