Classifica finale di Champions League: Barcellona, Man City agli ottavi di finale; Real Madrid, Inter e PSG ai play-off!

L'ultima giornata della fase di campionato 2025/26 della Champions League ha offerto grandi emozioni e risultati a sorpresa!

La fase di Champions League - campionato è terminata, e i risultati finali e la classifica sono piuttosto diversi da quanto previsto dalle statistiche. Arsenal e Bayern Monaco sono in testa, con l'Arsenal come unica squadra imbattuta. Poi, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City raggiunsero la top 8 e andarono ai play-off

Tuttavia, squadre come Real Madrid, Inter, PSG, Juventus o Atlético de Madrid, che avevano possibilità di entrare nella top 8, dovranno giocare il turno extra play-off, mentre altre come l'Athletic Club hanno avuto la possibilità di salvarsi, ma sono state eliminate...

Classifica finale della Champions League

Le prime 8 squadre sono passate agli ottavi di finale, le squadre tra il 9 e il 24 anno giocheranno i play-off a eliminazione diretta, e le squadre qui sotto sono state eliminate...


  1. Arsenal

  2. Bayern

  3. Liverpool

  4. Tottenham

  5. Barcellona

  6. Chelsea

  7. Sport

  8. Manchester City

  9. Real Madrid

  10. Inter

  11. PSG

  12. Newcastle

  13. Juventus

  14. Atlético Madrid

  15. Atalanta

  16. Leverkusen

  17. Borussia Dortmund

  18. Olympiacos

  19. Club Brugge

  20. Galatasaray

  21. Monaco

  22. Qarabag FK

  23. Bodo/Glimt

  24. Benfica

  25. Marsiglia

  26. Pafos

  27. Union Saint-Gilloise

  28. PSV

  29. Club Atletico

  30. Napoli

  31. Copenaghen

  32. Ajax

  33. Eintracht Francoforte

  34. Slavia Praha

  35. Villarreal

  36. Kairat

