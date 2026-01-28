Classifica finale di Champions League: Barcellona, Man City agli ottavi di finale; Real Madrid, Inter e PSG ai play-off!

HQ

La fase di Champions League - campionato è terminata, e i risultati finali e la classifica sono piuttosto diversi da quanto previsto dalle statistiche. Arsenal e Bayern Monaco sono in testa, con l'Arsenal come unica squadra imbattuta. Poi, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City raggiunsero la top 8 e andarono ai play-off

Tuttavia, squadre come Real Madrid, Inter, PSG, Juventus o Atlético de Madrid, che avevano possibilità di entrare nella top 8, dovranno giocare il turno extra play-off, mentre altre come l'Athletic Club hanno avuto la possibilità di salvarsi, ma sono state eliminate...

Classifica finale della Champions League

Le prime 8 squadre sono passate agli ottavi di finale, le squadre tra il 9 e il 24 anno giocheranno i play-off a eliminazione diretta, e le squadre qui sotto sono state eliminate...