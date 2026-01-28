Classifica finale di Champions League: Barcellona, Man City agli ottavi di finale; Real Madrid, Inter e PSG ai play-off!
L'ultima giornata della fase di campionato 2025/26 della Champions League ha offerto grandi emozioni e risultati a sorpresa!
La fase di Champions League - campionato è terminata, e i risultati finali e la classifica sono piuttosto diversi da quanto previsto dalle statistiche. Arsenal e Bayern Monaco sono in testa, con l'Arsenal come unica squadra imbattuta. Poi, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City raggiunsero la top 8 e andarono ai play-off
Tuttavia, squadre come Real Madrid, Inter, PSG, Juventus o Atlético de Madrid, che avevano possibilità di entrare nella top 8, dovranno giocare il turno extra play-off, mentre altre come l'Athletic Club hanno avuto la possibilità di salvarsi, ma sono state eliminate...
Classifica finale della Champions League
Le prime 8 squadre sono passate agli ottavi di finale, le squadre tra il 9 e il 24 anno giocheranno i play-off a eliminazione diretta, e le squadre qui sotto sono state eliminate...
- Arsenal
- Bayern
- Liverpool
- Tottenham
- Barcellona
- Chelsea
- Sport
- Manchester City
- Real Madrid
- Inter
- PSG
- Newcastle
- Juventus
- Atlético Madrid
- Atalanta
- Leverkusen
- Borussia Dortmund
- Olympiacos
- Club Brugge
- Galatasaray
- Monaco
- Qarabag FK
- Bodo/Glimt
- Benfica
- Marsiglia
- Pafos
- Union Saint-Gilloise
- PSV
- Club Atletico
- Napoli
- Copenaghen
- Ajax
- Eintracht Francoforte
- Slavia Praha
- Villarreal
- Kairat