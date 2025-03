Club della Liga in UFL ? Strikerz promette sorprese presto...

HQ

Continuiamo a tirare fuori piccole pepite dalla nostra intervista con Alexander Bogomolskiy, capo della pubblicazione di Striker Inc. e tutto ciò che ci ha detto sul recente titolo di calcio F2P, UFL . In questo caso parliamo di un argomento molto importante per far sì che un titolo sul bel gioco sembri reale, le licenze delle squadre, degli stadi e dei giocatori, con i rispettivi volti scansionati.

In questo senso, volevamo sapere se ci saranno novità per i tifosi spagnoli, vista l'importanza de LaLiga, delle sue squadre e dei suoi giocatori in tutto il mondo. "I giocatori localizzati in spagnolo sono il terzo gruppo in termini di dimensioni del nostro pubblico", ci ha detto Alexander statisticamente. "Dei cinque club più popolari tra il nostro pubblico, tre sono spagnoli, quindi fondamentalmente crediamo che una delle massime priorità sia quella di ingaggiare un club spagnolo, forse anche più di uno". Quando parla di "ingaggiare un club" intende una cooperazione limitata, aggiungendo le divise e lo stadio della squadra in questione alla partita. "Stiamo anche pensando a ulteriori varianti di cooperazione o collaborazione, forse una cooperazione sportiva informatica [come gli eSport] ma sì, i club spagnoli sono una delle nostre priorità".

Queste tre squadre tra le più popolari, non specifica a quali si riferisca, ma conosciamo tutti le prime tre squadre più popolari del paese: Real Madrid, FC Barcelona e Atlético de Madrid. Visto il numero di spagnoli che apprezzano il titolo e la volontà dello studio di portare queste squadre, è probabile che, prima o poi, vedremo una delle grandi squadre del gioco.

Ecco l'intervista completa con i sottotitoli localizzati: fai parte della comunità di cui parla Bogomolskiy?