Co-op, competitivo e altro ancora: tutte le nuove funzionalità in arrivo su Nintendo Switch 2 con Super Mario Bros. Wonder + Incontro al Bellabel Park

HQ

Al Nintendo Direct dello scorso settembre è stato annunciato che Mario Wonder sarà aggiornato per Nintendo Switch 2 e aggiungerà un nuovo parco a tema DLC, oltre ad altri miglioramenti non specificati. Oggi, Nintendo ha ampliato le informazioni riguardanti questa uscita, prevista per il 26 marzo, intitolata, take a deep breath, Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup a Bellabel Park. Puoi anche scaricare l'espansione da sola per €19.99.

La principale novità, oltre ai contenuti aggiuntivi, sono i nuovi modi di giocare con gli amici, sia in modalità cooperativa che competitiva. Bellabel Park è una nuova zona nel Flower Kingdom con varie attrazioni. Il comunicato stampa fornisce esempi di sfide in cui devi raccogliere più monete o sopravvivere in una bolla, mentre il Local Multiplayer Plaza offre fino a "17 tipi di attrazioni" ed è compatibile con GameShare così che più console vicine possano partecipare. D'altra parte, la Game Room Plaza è online per un massimo di 12 giocatori e offre altre 6 attrazioni.

HQ

Altri fatti tratti dal comunicato stampa:



Base della Brigata Rospo : Bellabel Park offre sfide ispirate a livelli Super Mario Bros. Wonder per mettere alla prova le tue abilità. Man mano che avanzi nella campagna, nuove sfide di addestramento verranno sbloccate in tutto il Regno dei Fiori. Puoi completarli da solo o con un massimo di tre giocatori per scalare i ranghi della Brigata Rospo e aspirare a diventare un asso.

: Bellabel Park offre sfide ispirate a livelli Super Mario Bros. Wonder per mettere alla prova le tue abilità. Man mano che avanzi nella campagna, nuove sfide di addestramento verranno sbloccate in tutto il Regno dei Fiori. Puoi completarli da solo o con un massimo di tre giocatori per scalare i ranghi della Brigata Rospo e aspirare a diventare un asso.

Modalità Assistenza : Progettata per chi è nuovo a Super Mario Bros. Wonder, questa modalità offre assistenza aggiuntiva durante il gioco. Ti permette di recuperare dalle cadute senza perdere una vita ed evitare di subire danni, indipendentemente dal personaggio selezionato, rendendo l'esperienza più accessibile.

: Progettata per chi è nuovo a Super Mario Bros. Wonder, questa modalità offre assistenza aggiuntiva durante il gioco. Ti permette di recuperare dalle cadute senza perdere una vita ed evitare di subire danni, indipendentemente dal personaggio selezionato, rendendo l'esperienza più accessibile.

Nuovi volti familiari : questa edizione introduce Rosalina, che visita per la prima volta il Regno dei Fiori, e Luma come personaggio di supporto nei giochi cooperativi. Luma non subisce danni, aiuta a sconfiggere i nemici, raccoglie monete e può essere controllato con la funzionalità del mouse del Joy-Con 2 per Nintendo Switch 2.

: questa edizione introduce Rosalina, che visita per la prima volta il Regno dei Fiori, e Luma come personaggio di supporto nei giochi cooperativi. Luma non subisce danni, aiuta a sconfiggere i nemici, raccoglie monete e può essere controllato con la funzionalità del mouse del Joy-Con 2 per Nintendo Switch 2.

E cattivi malvagi: Accanto a queste aggiunte, tornano i problemi con i Koopalings di Bowser, che rubano il tesoro segreto da Bellabel Park e si disperdono per il Regno dei Fiori. Quando incontri uno di loro, devi raggiungere il loro livello e sconfiggerlo sul proprio territorio.



Nuove immagini di SMBW per Switch 2 in 4K

D'altra parte, anche se il PR non dettaglia i miglioramenti grafici o delle prestazioni, abbiamo 10 nuove immagini di Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup a Bellabel Park che sono già disponibili in 2160p, confermando la risoluzione nativa del gioco migliorato. Avrà anche l'HDR?

La figure del Fiore Parlante è ora disponibile per il pre-ordine

A proposito, Nintendo ha annunciato che la versione fisica del Fiore Parlante del gioco è ora disponibile per il preordino. Questo oggetto decorativo o da collezione parlerà tanto quanto, se non più, della sua controparte digitale. Sarà venduto nel My Nintendo Store "e in altri negozi" a partire dal 12 marzo. Oltre a permetterti di premere un pulsante per sentire una frase, include anche altre funzionalità dei dispositivi di elettronica di consumo:

"Puoi impostarlo per salutarti quando ti svegli o mandarti a dormire con un sorriso. Presterà anche attenzione all'ora del giorno e alla temperatura, e non risparmierà sui dettagli quando inizierà a parlare."