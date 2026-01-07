Coco Gauff e Christian Harrison portano gli Stati Uniti alle semifinali della United Cup

HQ

La United Cup in Australia avanza con la prima semifinalista, gli Stati Uniti, grazie ancora una volta alla coppia di doppio misto Coco Gauff e Christian Harrison, che per la seconda volta decisero a loro favore la partita contro il Gree. Pochi giorni fa, Gauff ha perso contro Jessica Bouzas dalla Spagna, ma più tardi Harrison e lei hanno vinto il decisivo doppio misto eliminando la Spagna.

Qualcosa di simile è successo mercoledì a Perth, Australia: Coco Gauff (recentemente retrocesso al numero 4 del mondo) ha sconfitto Maria Sakkari 6-3, 6-2, ma un ispirato Stefanos Tsitsipas ha sconfitto Taylor Fritz 6-4 7-5 pareggiando il pareggio: la sua prima vittoria nella top 10 dal 2024.

È stato il gioco di Gauff e Christian Harrison, che hanno sconfitto la coppia mista Sakkari e Stefanos: 4-6, 6-4, 6-6 (10-8). Gli Stati Uniti ora attendono il loro rivale in semifinale, arrivando più tardi oggi dal quarto di finale Polonia vs. Australia.

Dall'altra parte del tabellone, la Svizzera affronta l'Argentina e il Belgio la Repubblica Ceca. In questa competizione, le giocatrici rappresentano i loro paesi, ma vincono anche punti ATP e WTA, fino a 500.