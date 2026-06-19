Colloqui di pace USA-Iran posticipati mentre JD Vance si ritira dal viaggio svizzero

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Si sperava che Stati Uniti e Iran raggiungessero presto un accordo pacifico significativo e porrebbero fine al loro conflitto in Medio Oriente. In effetti, sembrava che un accordo fosse in arrivo, qualcosa che il leader israeliano Benjamin Netanyahu ha considerato "disastroso" per il suo paese.

L'obiettivo era ospitare presto colloqui di pace in Svizzera, con il vicepresidente USA JD Vance che incontrerà una delegazione iraniana presso il resort montano di Burgenstock, ma non si svolgerà come previsto, almeno non nelle date originariamente previste.

BBC News riporta che i colloqui sono stati ritardati poiché Vance non si recherà in Svizzera come previsto. La Casa Bianca ha affermato che la logistica dell'evento non è stata "semplice o prevedibile", il che significa che il viaggio è ritardato fino a quando non saranno prese le adeguate organizzazioni.

Tutto ciò avviene mentre continuano a verificarsi altri attacchi in Medio Oriente, con attacchi israeliani che hanno ucciso 18 persone nel sud dell'Iran fino a ieri sera.