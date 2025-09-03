Colpito dalla mancanza di devkit? Nessuna notizia su Disney Dreamlight Valley per Nintendo Switch 2

HQ

Alla Devcom e alla Gamescom, noi di Gamereactor abbiamo appreso da diverse fonti di sviluppo e pubblicazione che, sebbene fossero ansiosi di adattare e rilasciare i loro giochi su Nintendo Switch 2 lanciato di recente, era stato impossibile per loro entrare in possesso di un kit di sviluppo software ufficiale di Nintendo.

Una di queste fonti ha detto a Gamereactor che non esiste ancora un processo formale, un metodo tradizionale con diverse fasi di approvazione, come è sempre stato il caso di tutte le macchine e dei loro produttori, incluso Nintendo Switch, per richiedere ufficialmente un kit di sviluppo tramite i canali regolari. Che, in modo efficace e fino al recupero di quel metodo uguale per tutti, le prime assegnazioni di kit vengono effettuate una per una in base al gioco in questione, indipendentemente dai precedenti e indipendentemente dal successo che hanno avuto, e in un modo arbitrariamente selezionato, a seconda di interessi e preferenze specifiche. Non sappiamo se si tratti di una vera e propria mancanza di hardware di sviluppo prodotto, o semplicemente di una questione di priorità a determinati partner e rilasci nei primi mesi, prima che il catalogo di terze parti diventi saturo e la concorrenza diventi più agguerrita.

Più o meno nelle stesse date, altri punti vendita hanno pubblicato che Nintendo stava persino suggerendo agli studi di fare affidamento sulla retrocompatibilità per il momento.

Ci sono eccezioni, ovviamente, come l'impressionante Cronos: The New Dawn di Bloober Team, che uscirà venerdì 5 settembre già su tutte le principali piattaforme, incluso Switch 2 contemporaneamente, tanto per cambiare. Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red e Bandai Namco, o Street Fighter 6 di Capcom notoriamente rilasciato al lancio con l'hardware, mentre altre aziende come IOI (Hitman, 007), Sega (Sonic, Like a Dragon), Square Enix (Final Fantasy VII) o Fromsoftware (Elden Ring) stanno già approfittando della finestra di lancio.

Altri, tuttavia, per ora si attengono alle date di rilascio TBA/TBC per le loro versioni e patch di aggiornamento, indipendentemente dal loro calibro, editore e persino dal precedente successo su OG Switch. Giochi come Indiana Jones and the Great Circle (Machinegames/Bethesda/Microsoft) o Disney Dreamlight Valley (Gameloft) hanno visto i rispettivi adattamenti annunciati, ma senza impegnarsi in una data di uscita fissa o addirittura in una finestra trimestrale. Parlando di questi due casi particolari, abbiamo chiesto direttamente agli sviluppatori di entrambi i giochi.

Il direttore creativo di MachineGames Axel Torvenius si è mostrato "super felice" di aver portato Indy su Switch 2, riconoscendo i limiti e le sfide che l'adattamento potrebbe implicare, ma senza condividere ulteriori dettagli sul porting annunciato, ma non finemente datato, che verrà lanciato in un più vago "2026".

Allo stesso modo, Gameloft, che ha annunciato che Disney Dreamlight Valley sarebbe arrivato su Switch 2 pochi giorni dopo il debutto della console all'inizio di giugno, non ha ancora avuto notizie in merito alla Gamescom, dove abbiamo parlato in modo approfondito della loro nuova e promettente espansione Wishblossom Ranch.

HQ

"Se i giocatori vogliono giocare su Switch 2, Dreamlight Valley funziona alla grande in questo momento, funziona,

ma è ancora la versione Switch 1", ha detto il direttore creativo Josh Labelle a Gamereactor come promemoria che per coincidenza suona simile a ciò che Nintendo starebbe suggerendo. "Abbiamo annunciato che stiamo lavorando a una versione aggiornata di Switch 2 e i dettagli completi saranno annunciati in tempo, ma in questo momento ci stiamo ancora lavorando e non abbiamo altro da annunciare in merito", ha concluso.

In effetti, il DDV funziona meglio su Switch 2 grazie ai tempi di caricamento più rapidi, all'immagine ingrandita e persino al falso HDR sul nuovo sistema. Tuttavia, è stato un po' sorprendente non sentire più parlare dell'aggiornamento annunciato tre mesi fa, soprattutto con la terza espansione in arrivo a novembre, apparentemente il momento perfetto per rilasciare la patch insieme al DLC. Sebbene Gameloft non abbia commentato le potenziali difficoltà o la mancanza di devkit per Switch 2 in particolare, il gioco si unisce ora all'elenco dei titoli non datati che i giocatori vorrebbero godersi sulla nuova console il prima possibile. Per ora, forse solo Nintendo ha la risposta alla situazione attuale.