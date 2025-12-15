Come guardare la Coppa Intercontinentale 2025: Paris Saint-Germain vs. Flamengo

HQ

La seconda edizione della Coppa Intercontinentale si conclude questa settimana. Questa nuova competizione è stata creata lo scorso anno dalla FIFA con i sei vincitori di tutte le competizioni di club di ciascuna confederazione FIFA, anche se il vincitore della UEFA Champions League ottiene la qualificazione diretta per la finale (quindi gioca solo una partita).

Dopo che il Real Madrid ha vinto la prima edizione lo scorso anno (della competizione precedentemente nota come Coppa del Mondo per Club, che prima si trasformava in qualcosa di completamente diverso), l'edizione 2025 vede il vincitore della UEFA Champions League, il Paris Saint-Germain, e il vincitore della Copa Libertadores della CONMEBOL, il Flamengo, club brasiliano di Rio de Janeiro che ha anche sollevato il Brasileirão.

Il Flamengo ha sconfitto Cruz Azul, dal Messico, al Derby delle Americhe lo scorso 10 dicembre, 2-1, e successivamente ha sconfitto il club egiziano Pyramids alla Challenger Cup il 13 dicembre. In precedenza, i Pyramids, vincitori della Coppa d'Africa, avevano sconfitto l'Auckland City 3-0 e l'Al-Ahli 3-1.



Finale della Intercontinental Cup: 17 dicembre, 18:00 CET, 17:00 GMT



La finale della Intercontinental Cup sarà disponibile su beIN Sports, FIFA+ e DAZN. Seguirai la Intercontinental Cup quest'anno?