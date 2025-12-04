Flamengo vince il Brasileirão: la migliore stagione della storia con la Coppa Intercontinentale all'orizzonte

HQ

Il club brasiliano Flamengo si è aggrappato al titolo brasiliano, o Brasileirão, in Brasile, solo pochi giorni dopo aver vinto la Coppa Libertadores (la massima competizione per club in Sud America), e ancora una giornata rimanente nel torneo, con un vantaggio abbastanza buono (78 punti) sul rivale Palmeiras (73 punti)... che era anche il loro rivale per la Libertadores.

Il club brasiliano di Rio de Janeiro ha vissuto la sua miglior stagione nella storia: ha ottenuto il doppio campionato e Libertadores per la seconda volta dopo il 2019 (un record eguagliato solo dal Santos di Pelé negli anni '60), ma ha vinto anche il Campeonato Carioca e la Supercopa do Brasil.

E potrebbero ancora sollevare un quinto titolo, la Coppa Intercontinentale in Qatar. Affronteranno il Cruz Azul (Messico) nel Derby delle Americhe il 10 dicembre e potrebbero affrontare il Paris Saint-Germain in finale il 17 dicembre per la seconda edizione della (nuova) Coppa Intercontinentale, vinta lo scorso anno dal Real Madrid.