Come guardare la partita di apertura della Coppa del Mondo per club tra Inter Miami e Al-Ahly

La Coppa del Mondo per Club è finalmente arrivata: oggi, sabato 14 giugno, è il giorno ufficiale della nuova competizione che vede contrapposti 32 club provenienti da tutto il mondo, portando in scena partite insolite tra i top club di Europa, America Latina o Asia, che saranno sicuramente molto interessanti da vedere, per lo meno.

La competizione si svolge negli Stati Uniti (con alcune partite, tra cui Paris Saint-Germain vs. Atlético de Madrid, che si svolgono a Los Angeles tra le proteste contro le politiche anti-immigrazione). Tuttavia, la partita di apertura si svolge a Miami, all'Hard Rock Stadium, di solito sede della squadra NFL Miami Dolphins. E la cattiva notizia è che sarà in un momento molto scomodo.

La partita di apertura della Coppa del Mondo per Club tra Al-Ahly e Inter Miami si svolgerà alle 1:00 BST, 2:00 CEST di domenica 15 giugno (la notte tra sabato e domenica).

La buona notizia è che l'intero concorso sarà disponibile per la visione gratuita su DAZN (ma richiederanno la nostra registrazione).

È una buona occasione per guardare Lionel Messi, anche se l'inclusione dell'Inter Miami nella competizione non è stata priva di polemiche: la squadra non ha vinto nessuna competizione continentale necessaria per qualificarsi, e ha invece ricevuto un invito speciale per essere il paese ospitante. Miami ha vinto l'MLS Supporter's Shield l'anno scorso con un record di gol (vincendo la stagione regolare), ma è stata eliminata al primo turno dei play-off...

Al-Ahly e Inter Miami fanno parte del Gruppo A, che comprende anche Palmeiras e Porto. La fase a gironi consisterà in tre partite per ogni partita e le migliori due di ogni girone si qualificheranno per gli ottavi di finale. Puoi leggere il programma completo delle partite qui.