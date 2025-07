Come guardare Tour de France Femmes 2025 ed elenco delle tappe

HQ

Ancor prima della fine del Tour de France di domenica, il Tour de France Femmes è iniziato venerdì 26 luglio a Vannes. L'edizione femminile del Tour de France è più breve, nove tappe fino al 3 agosto, ma è già una tappa in più rispetto al 2024, e più dura che mai. Mentre il Tour de France femminile si svolge sporadicamente dal 1955, a volte come gara amatoriale, è stato nel 2022 che è nato l'attuale Tour de France Femmes avec Zwift, come parte dell'UCI WorldTour femminile.

L'anno scorso, la polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon/Sram Zondacrypto) ha vinto il tour con soli 4 secondi di vantaggio sull'olandese Demi Vollering (FDJ-Suez), la vincitrice del 2023. Una rivalità non dissimile da quella tra Pogacar e Vingegaard, meno famosa, ma che ogni anno sempre più spettatori si affrettano a vedere la gara femminile, mentre l'UCI ha moltiplicato per due i salari minimi per le atlete (da 15.000 euro a 31.000 euro).

Zwift, l'app online per l'allenamento ciclistico, sponsor ufficiale del Tour de France femminile, ha anche affermato che la percentuale femminile di nuovi abbonamenti è aumentata dal 18% nel 2022 al 23% nel 2025.

Tappe del Tour de France Femmes 2025



26 luglio: Vannes - Plumelec



27 luglio: Brest - Quimper



28 luglio: La Gacilly - Angers



29 luglio: Saumur - Poitiers



30 luglio: Chasseneuil-du-Poitou Futuroscope - Guéret



31 luglio: Clermont-Ferrand - Ambert



1 agosto: Bourg-en-Bresse - Chambéry



2 agosto: Chambéry - Saint François Longchamp - Col de la Madeleine



3 agosto: Praz sur Arly - Chatel



Come guardare Tour de France Femmes 2025

Come per la corsa maschile, il Tour de France Femmes può essere seguito gratuitamente nella maggior parte dell'Europa, con emittenti pubbliche o canali in chiaro. Ecco un elenco di come guardare Tour de France Femmes.

Max ed Eurosport detengono i diritti per il Tour de France in tutta Europa, ma può essere visto anche sui canali televisivi tradizionali come:

Francia: France Television

Germania: ARD

Belgio: RTVF

Danimarca: DKTV2

Irlanda: TG4

Spagna: RTVE

Paesi Bassi: NOS

Norvegia: TV2

Svizzera: SRG-SSR

Regno Unito: TNT Sports