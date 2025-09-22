Come i tifosi del PSG si prepareranno per il Classique contro Marsiglia e Pallone d'Oro allo stesso tempo

HQ

La cerimonia del Pallone d'Oro si svolgerà stasera alle 20:00 CEST... contemporaneamente alla Classique tra Marsiglia e PSG. La partita era prevista per domenica sera, ma le condizioni meteo lo hanno reso impossibile, e le regole stabiliscono che, in caso di ultimo cambio di orario dovuto alle condizioni meteorologiche, la partita deve essere giocata il giorno successivo, se possibile.

Il giorno seguente è stato possibile... ma scomodo per il PSG, poiché molti dei loro giocatori sono in lizza per il premio. Il grande favorito, Ousmane Dembélé, è infortunato, quindi parteciperà alla cerimonia a Parigi. Lo stesso vale per Desiré Doué, che si pronostica vincerà il Trofeo Kopa come miglior giocatrice under 21.

A causa dello scontro di orari, il PSG ha chiesto che la partita si giocasse alle 15:00 CEST o alle 17:00 CEST di lunedì, ma l'idea è stata respinta dalla Lega francese (LFP), in quanto avrebbe impedito a molti tifosi di partecipare in un lunedì lavorativo.

Tuttavia, (potrebbe) essere un lunedì indimenticabile per il PSG, che dovrà seguire entrambi gli eventi contemporaneamente. Secondo RMC Sport, gli ultras del PSG si incontreranno in un bar vicino al Théâtre du Châtelet di Parigi, e in seguito dovrebbero festeggiare per le strade di Parigi (almeno, se Dembélé finirà per vincere il premio).