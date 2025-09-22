Pallone d'Oro 2025: che ore sono oggi e come guardarlo in diretta gratis

HQ

Il Pallone d'Oro 2025 sarà svelato oggi, lunedì 22 settembre, durante la 69ª edizione di questi premi. Il Théâtre du Châtelet di Parigi accoglierà ancora una volta i migliori calciatori del mondo, per decidere chi è stato il miglior giocatore del mondo durante la stagione 2024/25.

Che ogni anno che passa, gli organizzatori di France Football e, dal 2024, la UEFA, hanno aumentato il numero di categorie e premi, riconoscendo uno spettro più ampio di giocatori, squadre e allenatori, compresa la parità di riconoscimento maschile e femminile con l'introduzione quest'anno del Trofeo Yashin femminile (miglior portiere), del Trofeo Gerd Müller femminile (calciatore con il punteggio più alto) e del Trofeo Kopa femminile (miglior giocatrice under 21).

In totale, ci saranno 13 premi consegnati durante la cerimonia di stasera. C'è la speranza che il vincitore non venga fatto trapelare alla stampa, come di solito accade, anche l'anno scorso, quando il Real Madrid ha notoriamente annullato il suo viaggio all'ultimo momento quando Rodri del Manchester City ha vinto il Pallone d'Oro maschile...

A che ora è la cerimonia del Pallone d'Oro 2025?

La premiazione del Pallone d'Oro 2025 si svolgerà lunedì 22 settembre al Théâtre du Châtelet di Parigi. Inizierà alle 20:00 CET (19:00 BST nel Regno Unito).

Dove guardare il Pallone d'Oro in diretta

L'Equipe manderà in onda la cerimonia gratuitamente sul proprio canale YouTube. In alternativa, il gala di premiazione sarà trasmesso in diretta su una varietà di canali, di solito gli stessi che già utilizzi per guardare le competizioni UEFA. Ecco un elenco di alcuni mercati europei.



Armenia: Sport VELOCI



Austria: DAZN



Belgio: Vetrina Proximus



Bulgaria: bTV Action + VOYO (SVOD)



Repubblica Ceca: Nova Sport 1



Danimarca: VIAPLAY SPORT NEWS



Finlandia: Viaplay Urheilu 3



Francia: L'Equipe



Georgia: Setanta Sport 1



Germania: DAZN



Grecia: COSMOTE Sport 1HD



Ungheria: RTL+



Islanda: SÝN Sport Viaplay



Paesi Bassi: Ziggo Sport 2



Norvegia: TV2 Sport 1



Polonia: TVP Sport



Portogallo: Sport TV



Repubblica d'Irlanda: Virgin Media



Romania: Prima Sport 2



Slovacchia: Nova Sport 1



Spagna: Movistar Plus+



Svezia: Viaplay Sport



Svizzera: DAZN



Turchia: Tivibu Spor 1



Puoi vedere l'elenco completo dei candidati al Pallone d'Oro qui. Pensi che Dembélé vincerà il premio o Lamine Yamal prenderà l'ambito premio?