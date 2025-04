Condividiamo le nostre opinioni su Nintendo Switch 2 Direct nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show

HQ

Questa settimana è stata monumentale per i fan di Nintendo, poiché il titano giapponese dei videogiochi e produttore di console ha presentato correttamente il Nintendo Switch 2 al mondo come parte di un mega Direct. Questo è stato poi seguito da un sacco di notizie che abbiamo raccolto durante il nostro evento di anteprima a Parigi, che finora ha portato a anteprime dedicate della console stessa, oltre a Mario Kart World e Metroid Prime 4: Beyond.

Ma guardando indietro allo show in sé, cosa ne abbiamo pensato davvero? Alex ed io ci siamo recentemente seduti per ricapitolare il Direct e per discutere se passerà alla storia come uno per i secoli o se Nintendo alla fine ha deluso con ciò che ha offerto ai suoi fan.

Per ascoltare la nostra vasta gamma di opinioni, assicurati di ascoltare il 49° episodio di The Gamereactor Show qui sotto, oppure vai al tuo fornitore di podcast preferito (Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker) per ascoltarlo lì.