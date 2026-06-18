Contrariamente a Mumbai, Hong Kong ha emesso oggi il suo più alto allerta di pioggia

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Il tempo diventa più difficile da prevedere man mano che il clima cambia a livello globale e fenomeni più estremi colpiscono i diversi continenti. Mentre ieri abbiamo riportato il mese di giugno più secco a Mumbai, in India, che ha portato la capitale finanziaria a razionare l'acqua, oggi abbiamo appreso che Hong Kong ha appena inviato il suo più alto allarme di pioggia. Anche la città espansiva ha lanciato il "segnale di tempesta nera" dopo aver registrato forti piogge, che hanno portato alla chiusura delle scuole, interruzioni degli affari e dei mercati, e al consiglio ufficiale dell'amministrazione locale ai residenti di rifugiarsi.

Come di consueto nella città asiatica, la possibilità di gravi inondazioni rimane una grande preoccupazione. L'Osservatorio di Hong Kong avverte che piogge superiori a 70 mm orarie potrebbero continuare nelle ore e nei giorni successivi, mentre raffiche intense colpiscono anche diverse parti della città.

E non è la prima volta nemmeno questa primavera, dato che la nuova interruzione arriva durante un periodo più ampio di eventi meteorologici estremi nel sud della Cina. Sia Hong Kong che le aree vicine, inclusa Shenzhen, sono state colpite da intere giornate di piogge intense legate a un monsone attivo nel sud-ovest (ironicamente il modello meteorologico che in India non è stato mantenuto) e da bassa pressione, che aumentano il rischio di inondazioni, frane e interruzioni nei trasporti. Tutto poco prima del prossimo weekend del Festival delle Barche del Drago.