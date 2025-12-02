Cooper Flagg dei Dallas Mavericks supera il record di LeBron James di soli cinque giorni

HQ

Cooper Flagg, giocatore di basket diciottenne dei Dallas Mavericks, prima scelta del draft 2025 la scorsa estate, ha finalmente battuto un record detenuto da LeBron James: il più giovane giocatore di sempre ad aver segnato 35 punti in una partita NBA. È successo durante la vittoria per 114-110 dei Dallas Mavericks contro i Los Angeles Clippers domenica scorsa, la ventesima partita NBA per Flagg, che ha segnato 35 punti con solo 22 tentativi di tiro dal campo.

Flagg, che domenica scorsa aveva 18 anni e 343 giorni, ha battuto il record di LeBron James di cinque giorni, essendo la prima volta che la leggenda dei Los Angeles Lakers ha segnato almeno 35 punti; nel 2003, James aveva 18 anni e 338 giorni.

Questo è successo solo poche settimane dopo che Flagg aveva pareggiato con LeBron su un record molto simile: il giocatore più giovane a segnare almeno 25 punti (26, nello specifico) in una partita NBA. Questo è successo l'11 novembre: i Mavs hanno perso 116-114, ma Flagg ha segnato 26 punti (solo quattro in meno di Giannis Antetokounmpo). Aveva 18 anni e 324 giorni... che è l'età esatta che aveva LeBron quando ha segnato per la prima volta oltre i 25 punti!