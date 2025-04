Copa finale di questo sabato è il primo di due back-to-back Clásicos

HQ

Il terzo Clásico della stagione è quasi arrivato! E questa volta sarà un'altra finale, la Copa del Rey, nientemeno, una competizione dominata molto di più dall'FC Barcelona ultimamente, ma di cui il Real Madrid ha un disperato bisogno se vuole concludere la stagione con un trofeo, che si giocherà in campo neutro a La Cartuja, Siviglia.

Un Clásico è sempre una partita super eccitante da vedere. Per il Real Madrid potrebbe essere un punto di svolta se la stagione finisse: vincere questa partita non solo darebbe loro un nuovo trofeo, ma aggiungerebbe anche un po' più di eccitazione a LaLiga, dove sono quarti punti dietro il Barcellona, ma con un altro Clásico proprio dietro l'angolo, l'11 maggio, che potrebbe potenzialmente colmare il divario a un solo punto pericolosamente vicino.

Avrebbero bisogno di giocare a un livello raramente visto in questa stagione per battere un Barça che li ha già battuti due volte, 4-0 e 5-2. E senza giocatori difensivi chiave come Camavinga o Alaba, infortunati questa settimana. Il Barcellona sarà anche senza Robert Lewandowski.

Precedenti recenti in Clásico Finali di Copa: 2014, 2011...

Dei due, il Real Madrid è l'ultimo vincitore della Copa, nel 2023 (anno in cui il Real Madrid ha eliminato 4-1 il Barcellona in semifinale). Ma il Barça ha dominato la competizione di recente, vincendo nel 2021, 2018, 2017, 2016 e 2015.

Tuttavia, le ultime due volte che un Clásico è accaduto per una finale Copa, è andata come il Real Madrid, nel 2014 e nel 2011. Ci sono state sette finaliCopa Clásico in totale, la prima risale al 1936. Il Real Madrid ne ha vinte quattro o quelle. Aumenteranno il divario o il Barça pareggierà il punteggio? Lo sapremo sabato 26 aprile, dalle 21:00 BST alle 22:00 CEST.