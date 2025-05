"Correre in una ruota per criceti, non arrivare mai da nessuna parte": le parole di Casper Ruud sulla salute mentale prima della vittoria a Madrid

HQ

Casper Ruud, vincitore del Madrid Open, ha rivelato solo due giorni prima della finale di aver lottato con problemi di salute mentale. Lo ha descritto come "correre in questa ruota per criceti, senza mai arrivare da nessuna parte".

È raro che gli atleti professionisti parlino apertamente della loro salute mentale e invia un buon messaggio a chiunque si senta come lui. "Ho chiesto aiuto e, onestamente, il che ha davvero funzionato per me. Sono felice di provare più gioia, in un posto migliore, svegliandomi ogni giorno con il sorriso sulle labbra. È stata una delle cose più intelligenti che abbia mai fatto".

Il 26enne norvegese non è solo uno dei tennisti più talentuosi sulla terra battuta, ma anche uno dei tennisti più eleganti ed educati dell'élite. Sapendo bene quanto sia necessario avere supporto, e che il tennis è un gioco mentale tanto quanto fisico, ha inviato un messaggio accorato a Iga Swiatek la scorsa settimana, piangendo in modo incontrollabile durante la sconfitta contro Coco Gauff: "Come milioni di altre persone mi piace guardarti giocare. Non è la tua giornata di oggi, ma ispiri così tante persone e tornerai più forte che mai!"

Ruud si sarà sicuramente svegliato con un grande sorriso oggi, dopo aver vinto il titolo più importante della sua carriera, il suo primo Masters 1.000, entrando nella top 10 (numero 7). Anche il suo rivale, Jack Draper, ha raggiunto il numero 5 del mondo.