Cosa c'è nel futuro di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: i prossimi tornei prima di Wimbledon

La finale del Roland Garros tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ha sicuramente lasciato molti appassionati di tennis desiderosi di vedere di più... o addirittura creare nuovi fan. La buona notizia è che non dovremo aspettare ancora molto per vedere entrambi i giocatori scontrarsi di nuovo, poiché il prossimo Grande Slam, Wimbledon, è proprio dietro l'angolo: inizia lunedì 30 giugno e la finale è domenica 13 luglio (lo stesso giorno della finale della Coppa del Mondo per club FIFA).

La stagione sull'erba inizia ora, ma nessuna delle due si scontrerà di nuovo prima di allora. Alcaraz ha scelto di tornare al Queen's Club Championships, un torneo ATP 500 a Londra. Alcaraz ha vinto l'edizione 2023, ma l'anno scorso è stato eliminato al secondo turno da Jack Draper, con il giocatore americano Tommy Paul che alla fine l'ha vinta. Quest'anno si svolgerà dal 16 al 22 giugno.

Nel frattempo, Jannik Sinner difenderà i 500 punti ATP in un altro torneo: l'Halle Open in Germania, nelle stesse date, dal 16 al 22 giugno.

Poi, a Wimbledon: Carlos Alcaraz ha vinto il titolo due volte (nel 2023 e nel 2024), entrambe le volte eliminando Novak Djokovic in finale. Riuscirà a difendere quei 2.000 punti? Sinner, che ha raggiunto solo i quarti di finale l'anno scorso, probabilmente migliorerà la sua distanza su Alcaraz nella classifica ATP.