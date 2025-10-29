Cosa deve succedere ad Alcaraz per cedere il titolo di numero 1 del mondo a Sinner alla fine dell'anno

HQ

Martedì pomeriggio, Jannik Sinner ha detto che riconquistare il posto di numero 1 del mondo prima della fine dell'anno è "impossibile" e che si concentrerà sulla prossima stagione. Ore dopo, Carlos Alcaraz ha perso al secondo turno contro Cameron Norrie. L'avrebbe ancora detto sapendo che Alcaraz lascerà Parigi a mani vuote (e perdendo 90 punti rispetto all'anno scorso -Alcaraz "vince" solo 10 punti essendo testa di serie e saltando il turno 1-)?

La verità è che Jannik Sinner ora ha una chiara possibilità di rivendicare il titolo di numero 1 del mondo, almeno per due settimane. Il matc è semplice: lunedì, Alcaraz scenderà a 11.250 punti. Se Sinner vincesse il torneo di Parigi (in quello che sarebbe il suo unico titolo Masters dell'anno), Sinner avrebbe 11.500 punti.

Qualsiasi altra cosa significherebbe comunque che Alcaraz rimarrà il numero 1 del mondo la prossima settimana, quando le classifiche verranno aggiornate. Se Sinner dovesse perdere la finale, guadagnerebbe 640 punti, chiudendo l'anno con 11.150 punti , a soli 100 punti da Alcaraz. Questi importi sono il numero massimo di punti con cui Sinner può concludere l'anno.

Cosa può succedere alle ATP Finals?

La buona notizia per Alcaraz è che il numero massimo di punti con cui Sinner può concludere quest'anno è di 11.500, da un titolo a Parigi. Il secondo miglior numero sarebbe di 11.150 punti come finalista a Parigi.

Quindi, anche se Sinner vincesse a Parigi e perdesse il numero 1 del mondo per due settimane, Alcaraz potrebbe comunque riconquistarlo nelle ATP Finals, anche se Sinner le vincesse. Per fare ciò, però, ha bisogno di vincere almeno tre partite (nel caso in cui Sinner vinca tutto, ovviamente).

Nel finale di stagione ATP tra il 9 e il 16 novembre, Sinner ha potuto solo perdere o mantenere i punti, dato che ha vinto tutte e cinque le partite dell'anno scorso (le tre partite della fase a gironi, che danno 200 punti ciascuna, le semifinali che danno 400 punti e la finale, 500 punti), per guadagnare il primo premio di 1.500 punti. L'anno scorso, Alcaraz ha vinto solo una partita della fase a gironi, il che si traduce in 200 punti che deve difendere, e almeno 400 punti per passare dai suoi 11.250 punti dopo Parigi a 11.650, contro i potenziali 11.500 punti di Sinner.

Ciò significa che, nel caso in cui Sinner vinca il Masters di Parigi, Alcaraz dovrebbe vincere almeno tre partite nelle ATP Finals: le tre partite della fase a gironi, o due partite della fase a gironi e la semifinale. Nonostante la sconfitta di Alcaraz, ha ancora il sopravvento, ma non riesce a rilassarsi e ha bisogno di migliorare rispetto ai suoi 54 errori non forzati di ieri. La gara è ancora in corso.