Cosa deve succedere affinché il Barcellona si qualifichi tra le prime 8 posizioni di Champions League?

HQ

La sconfitta per 3-0 contro il Chelsea nella quinta giornata di Champions League lascia il FC Barcelona in una situazione precaria se vogliono concludere questa fase di campionato tra le prime 8 migliori squadre della competizione, cosa che, come probabilmente già sai, giustifica la qualificazione diretta agli ottavi di finale, oltre a maggiori possibilità di disputare il ritorno degli ottavi a eliminazione diretta in casa.

Dopo due vittorie, un pareggio e due sconfitte (contro Chelsea e Paris Saint-Germain), il Barcellona è provvisoriamente 15° in classifica (prima delle partite di mercoledì), con 7 punti. Se guardiamo alla competizione dell'anno scorso, 16 punti sono sufficienti per qualificarsi tra i primi 8. Questo significa che il Barcellona è costretto a vincere le sue tre prossime partite per chiudere tra i primi 8.

Tuttavia, il Barcellona vorrà anche migliorare la propria media gol, attualmente 2 dopo 12 gol a favore e 10 subiti, che potrebbe essere usata per spareggiare. La buona notizia è che il Barcellona ha, teoricamente, tre rivali molto più facili.

Prossime partite di Barcellona Champions League



Barcellona vs. Eintrach Francoforte: 9 dicembre



Slavia Praha vs. Barcellona: 21 gennaio



Barcellona vs. Coppenhagen: 28 gennaio



Tuttavia, anche un pareggio in una di queste partite significherebbe quasi certamente che il Barcellona non finirà tra le prime 8. Questo non dovrebbe essere un grosso problema a lungo termine, dato che i campioni dello scorso anno, il PSG, hanno chiuso la fase di campionato al 15º posto... e successivamente vinsero la partita di play-off con un punteggio complessivo di 10-0.

Pensi che il Barcellona finirà tra i primi 8 della Champions League?