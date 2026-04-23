Cosa deve succedere affinché l'Inter vinca il suo 21° titolo di Serie A questo fine settimana

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L'Inter ha molte ragioni per essere felice questa settimana. La squadra ha realizzato una delle migliori rimonta dell'anno battendo il Como in semifinale di Coppa Italia, passando da due gol di svantaggio a vincere 3-2 e preparare una finale contro la Lazio il 13 maggio, e questo fine settimana hanno la prima "partita di partita" per il titolo di campionato, con cinque partite ancora da giocare.

Per questo, devono vincere domenica contro il Torino (26 aprile, 18:00 CEST, 17:00 BST) e sperare che i loro unici due inseguitori, Napoli e AC Milan (a 12 punti di distacco in classifica), perdano punti. Il Napoli gioca contro il Cremonese venerdì alle 20:45 CEST: se il Napoli vince, il titolo dell'Inter sarebbe ritardato di almeno una settimana, ma con un margine di 12 punti è inevitabile.

Se il Napoli non vince, e vince l'Inter, l'Inter potrebbe comunque diventare campione se l'AC Milan perdesse punti contro la Juventus anche domenica, alle 20:45 CEST, 19:45 BST. L'AC Milan ha inseguito da vicino l'Inter in campionato, ma una recente serie di sconfitte contro Napoli, Udinese e Hellas Verona ha aperto un enorme divario contro i vicini.

L'anno scorso, l'Inter Milan ha perso il titolo di campionato per un punto contro il Napoli, in una fine di stagione straziante in cui è stata anche travolta dal PSG in finale di Champions League. Quest'anno sembra che vinceranno il loro 21° titolo di campione.