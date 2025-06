Cosa deve succedere all'Atlético de Madrid per qualificarsi per la prossima fase della Coppa del Mondo per Club

HQ

L'Atlético de Madrid ha avuto la sfortuna di giocare la sua prima partita di Coppa del Mondo per Club contro il nuovissimo vincitore della Champions League, Paris Saint-Germain. E nonostante l'Atleti sia un club europeo di alto profilo, è chiaro che c'è una grande distanza con la squadra francese, che è caduta per 4-0. Il giorno seguente, il Botafogo, l'ultimo campione delLibertadores, ha battuto il Seattle Sounders per 2-1, lasciando l'Atleti all'ultimo posto: 0 punti, come Seattle, ma con una media di -4 gol, mentre Seattle ha -1.

Questo rende le cose complicate per l'Atleti se vuole qualificarsi per gli ottavi di finale, poiché solo due squadre di ogni girone passeranno al turno successivo. Il PSG sembra il favorito per essere il leader del girone, quindi la battaglia sembrerà essere tra Atleti e Botafogo. Tuttavia, la squadra di Simeone ha un margine di errore minimo o nullo e la prossima partita potrebbe essere vitale.

Nel probabile scenario in cui il PSG sconfigga il Botafogo nella 2ª giornata della fase a gironi, l'Atlético dovrebbe comunque battere il Seattle Sounders nella prossima partita per assicurarsi almeno il terzo posto. Poi, ci sarebbe stato un confronto diretto tra Atleti e Botafogo nell'ultima giornata della fase a gironi.

Le partite da seguire sono le seguenti:



Giovedì 19 giugno: Seattle Sounders vs. Atlético de Madrid: 23:00 BST (di giovedì), 00:00 CEST (di venerdì)



Venerdì 20 giugno: PSG-Botafogo: 2:00 CEST, 3:00 CEST



Nel caso in cui l'Atleti vinca Seattle e il PSG vinca Botafogo, la partita più importante sarebbe questa:



Lunedì 23 giugno: Atlético de Madrid-Botafogo: 20:00 CEST (20:00 CEST)



Pensi che l'Atlético finirà per qualificarsi per gli ottavi di finale o il Botafogo prenderà il posto insieme al PSG?