Cosa deve succedere all'Inter per vincere la Serie A venerdì?

HQ

L'Inter ha vinto un'eroica semifinale contro l'FC Barcelona e ha raggiunto la finale di Champions League per la prima volta dal 2023 e 15 anni dopo aver vinto l'ultima Coppa dei Campioni. Tuttavia, questo sforzo ha avuto un impatto sulla loro stagione nazionale e ha fruttato il primo posto in Serie A con una serie di due sconfitte che hanno permesso al Napoli di superarli.

Ora, a una sola giornata dalla fine, il Napoli è in testa con 79 punti e l'Inter è seconda con 78 punti. L'Atalanta è rimasta a lungo in gara, ma con 74 punti ha mancato ogni opzione.

Il Napoli affronta il Cagliari (14° in classifica) in casa e l'Inter affronta il Como in trasferta. Il Como 1907, allenato da Cesc Fábregas, è 10°, ma pur non avendo nulla in palio, è la squadra che ha chiuso la stagione in forma migliore, con una serie di sei vittorie consecutive e un pareggio, cosa particolarmente notevole visto che lo scorso anno erano in seconda divisione.

Cosa deve succedere all'Inter o al Napoli per vincere la Serie A?

Naturalmente l'Inter non può permettersi di perdere. Se entrambi perdono o pareggiano, il Napoli vincerebbe. E se vincessero entrambi, il Napoli vincerebbe il campionato: l'Inter deve vincere e sperare che il Napoli perda punti.

Ci sono alcuni modi per farlo: se il Napoli perde e l'Inter vince o addirittura pareggia, sarebbe a pari merito con 79 punti, ma l'Inter vincerebbe perché ha una media gol migliore: 42 contro 30. L'unico altro modo per farlo è se il Napoli pareggia ma l'Inter vince.

Insomma, l'Inter non dipende da se stessa: ha bisogno perché il Napoli perda e poi pareggi o vinca, o perché il Napoli pareggi e poi vinca. Entrambe le partite si giocheranno contemporaneamente: venerdì 23 maggio alle 19:45 CEST alle 19:45 CEST.