Cosa resta in palio nell'ultima giornata della Liga?

Dopo un combattuto penultimo turno de LaLiga, arriviamo alla 38ª giornata con diversi fronti aperti che si risolveranno per la gioia e la tristezza dei tifosi delle loro squadre. LaLiga ha già ufficializzato il calendario di questa giornata finale, in cui le squadre impegnate giocheranno nella stessa fascia oraria tra venerdì 23 e domenica 25 maggio.

Le partite più importanti sono quelle che garantiranno la partecipazione alla massima serie spagnola della prossima stagione, con Leganés ed Espanyol in lizza. Alavés, Girona e Siviglia si sono salvate per un solo punto, dopo essere rimaste appese a un filo per tutta la stagione. Il Leganés deve vincere per essere in lizza per il posto della prossima stagione, ma l'Espanyol conta su se stesso per essere salvato, anche se in caso di parità di punti, la squadra madrilena vince il duello diretto in virtù della vittoria sulla squadra catalana. Le due partite, Leganés-Valladolid ed Espanyol-Las Palmas (curiosamente, due rivali che hanno già confermato la loro retrocessione) si giocheranno sabato 24 maggio alle 18:30 CEST.

Anche la competizione per i posti europei è molto serrata per tre squadre in testa alla classifica. Con tutti e cinque i posti in Champions League assicurati per la prossima stagione, con il Villarreal al 5° posto e il Betis al 6° posto, rimangono un posto in Europa League e uno in Conference League. Questi saranno divisi tra il Celta con 52 punti e Rayo Vallecano e Osasuna con 51. Per assicurarsi la qualificazione, devono vincere la loro partita, chiunque perda punti potrebbe cadere fuori dall'Europa. Le tre partite, Alavés-Osasuna, Getafe-Celta e Rayo Vallecano-Mallorca, si giocheranno sabato 24 maggio alle 21:00 CEST.

La gara più decisa è quella per il trofeo Pichichi, capocannoniere del campionato, che è guidato da Kylian Mbappé. Nella sua prima stagione con il Real Madrid, il francese ha segnato 29 gol, battendo Robert Lewandowski, che ha segnato 25 gol. Terzo in gara è Ante Budimir dell'Osasuna con 21 gol. Mbappé guarderà altrove (in particolare, Mo Salah e il Liverpool) per sapere se può vincere la Scarpa d'Oro, ma perché ciò accada, ha bisogno di segnare almeno un gol.

Vi lasciamo il programma dell'ultima giornata de LaLiga di seguito (ora locale in Spagna, un'ora prima in BST).

Venerdì 23 maggio:



Betis-Valencia alle 21:00



Sabato 24 maggio:



Real Madrid-Real Sociedad alle 16:15



Leganés-Valladolid alle 18:30



Espanyol-Las Palmas alle 18:30



Alavés-Osasuna alle 21:00



Getafe-Celta ore 21:00



Rayo Vallecano-Maiorca alle 21:00



Domenica 25 maggio:



Girona-Atlético de Madrid alle 14:00



Villarreal-Siviglia alle 16:15



Athletic Club-Barcellona alle 21:00