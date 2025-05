Cosa deve succedere a Kylian Mbappé per vincere la sua prima Scarpa d'Oro

HQ

LaLiga è praticamente finita per il Real Madrid, che si è assicurato il secondo posto in campionato con il Barça in festa e l'Atlético de Madrid terzo con una certa distanza. Niente in gioco per nessuno dei giocatori... fatta eccezione per Kylian Mbappé, che nonostante il deludente finale di stagione, potrebbe finire per avere la sua migliore stagione individuale in termini di gol.

Forte negli ultimi mesi, in particolare quella "inutile" tripletta contro il Barcellona, Mbappé ha sfiorato il titolo di capocannoniere della Liga: 29 gol, quattro in più di Robert Lewandowski. Mbappé si è anche assicurato record all'interno del club, come il giocatore con più gol segnati in una stagione d'esordio, su Ronaldo e Iván Zamorano.

Il suo prossimo obiettivo è la Scarpa d'Oro: il capocannoniere di tutte le competizioni del campionato europeo. Ed è molto vicino, ma non ci è ancora riuscito, e ha solo un'ultima possibilità con l'ultima giornata di domenica prossima.

Corsa alla Scarpa d'Oro nel 2024/25



Viktor Gyökeres (Sporting Lisbona) - 39 gol / 58,5 punti



Kylian Mbappé (Real Madrid) - 29 gol / 58 punti



Mohamed Salah (Liverpool) - 28 gol / 56 punti



Harry Kane (Bayern Monaco) - 26 gol / 52 punti



Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 25 gol / 50 punti



Gyökeres ha segnato 39 gol, molto più di chiunque altro, ma il campionato portoghese vale meno punti della Liga, della Premier League o della Bundesliga. Se Mbappé segnerà nell'ultima partita del Real Madrid in campionato, contro la Real Sociedad al Bernabéu domenica 24 maggio, vincerà la Scarpa d'Oro per la prima volta nella sua carriera.

Tuttavia, Mo Salah è molto vicino e ha due opportunità: contro il Brighton lunedì sera e contro il Crystal Palace domenica. Mbappé ha bisogno di segnare domenica prossima e sperare che Salah non segni nelle prossime due partite di Premier League.