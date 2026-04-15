Crimson Desert continua a prosperare superando i 5 milioni

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Da quando è stato lanciato a metà marzo, Crimson Desert si è rivelato un grande successo per lo sviluppatore Pearl Abyss, con milioni di copie vendute subito e poi un record di vendite costantemente buono nelle settimane successive.

A tal fine, all'inizio di aprile, abbiamo riportato la notizia che Crimson Desert avevano spedito quattro milioni di copie, osservando all'epoca che le vendite del gioco stavano iniziando a rallentare dopo l'enorme arrivo. Forse era fuori strada.

Lo diciamo perché meno di due settimane dopo, Crimson Desert ha superato la soglia dei cinque milioni di copie vendute. Come confermato da Pearl Abyss, ci viene detto quanto segue:

"#CrimsonDesert ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo!

Grazie a ogni Greymane che ci ha accompagnato in questo viaggio, ha sperimentato il mondo di Pywel e ha sostenuto il gioco. Raggiungere questo traguardo non sarebbe stato possibile senza il vostro supporto e ne siamo davvero grati".

Hai già giocato a Crimson Desert ? Se no, non perdere la nostra recensione dedicata al gioco.