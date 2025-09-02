Crimson Desert non ci sommergerà di opzioni di combattimento

HQ

Alla Gamescom, abbiamo avuto la possibilità di giocare Crimson Desert. Potete leggere le nostre impressioni sul gameplay qui se volete maggiori dettagli, ma una delle nostre paure era che il combattimento potesse essere un po' opprimente. Quasi ogni combinazione di pulsanti immaginabile porta a un attacco diverso e, nel tempo che abbiamo avuto a disposizione con il gioco, sembrava che ci fosse ancora molto da imparare.

Parlando con Rick van Beem, direttore marketing di Pearl Abyss Europe, alla Gamescom, abbiamo chiesto com'è la curva di apprendimento per i giocatori. "Le persone impareranno gradualmente a giocare", ha detto. "Inizi con le tue abilità di base... E poi piano piano sbloccherai queste mosse, queste armi".

"E poi, una volta che hai qualcosa di nuovo, lo sperimenterai naturalmente. E poi, si spera, diventerà memoria muscolare. E poi arriva la sperimentazione. Ma ci sono diversi modi per eliminare un nemico".

Ha continuato spiegando che nell'incontro con il boss nella demo, mentre puoi spaccargli la testa con un pilastro per infliggere grandi danni, se vuoi affrontarlo onorevolmente con abilità che puoi, potrebbe volerci più tempo.

Se vuoi saperne di più sulla tradizione e la storia di Crimson Desert e sul combattimento del gioco, dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto: