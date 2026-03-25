Cristiano Ronaldo Jr., 15 anni, si allena oggi con il Real Madrid, una "prova" per entrare nell'accademia

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Cristiano Ronaldo Jr. è stato visto allenarsi con le squadre giovanili del Real Madrid e potrebbe entrare nel sistema giovanile del Real Madrid in futuro, riporta The Athletic. Il quindicenne, figlio della leggenda del Real Madrid Cristiano Ronaldo, si allena attualmente nell'accademia giovanile dell'Al Nassr, la stessa squadra di suo padre nella Saudi Pro League, ma l'allenamento di questa settimana a Madrid viene visto come una prova per vedere se riuscirà a unirsi alla "La Fábrica" del Real Madrid.

Ronaldo Jr. compirà 16 anni a giugno, quindi la prossima stagione sarà eleggibile per le squadre giovanili del Real Madrid. Tuttavia, il suo futuro probabilmente dipenderà da quello del padre, dato che Ronaldo Sr. è ancora sotto contratto con l'Al-Nassr fino al 2027, e il club saudita vorrebbe inoltre trattenere il giovane attaccante come prodotto della propria formazione.

Cristiano Ronaldo Jr., che ha giocato anche per le accademie della Juventus e del Manchester United, gioca come attaccante e ala destra, e ha già debuttato con le squadre portoghesi U-16, seguendo le orme del padre. Il suo futuro non è ancora scritto: Ronaldo Sr. disse una volta che il suo sogno sarebbe stato giocare al fianco del figlio, ma a 41 anni il suo tempo attivo sta per scadere. Attualmente infortunato, Cristiano Ronaldo non parteciperà alle amichevoli di questa settimana contro il Portogallo, ma si prevede comunque che parteciperà ai Mondiali 2026.

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