Cristiano Ronaldo riflette sul suo inevitabile ritiro: "So che non mi restano molti anni per giocare"

Cristiano Ronaldo, tornato in Portogallo per guidare la sua nazionale per le prossime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo contro Irlanda e Ungheria, è stato il primo ad essere premiato alla cerimonia dei Portugal Football Globes, ricevendo il Globe Prestige Award, dove ha tenuto un lungo discorso riflettendo sui poco tempo che gli rimane ancora da calciatore professionista.

"Voglio continuare a giocare ancora per qualche anno. Sto ancora producendo cose buone, aiutando il mio club e la Nazionale. Perché non continuare? Sono sicuro che quando andrò in pensione, me ne andrò soddisfatto perché ho dato tutto", ha detto.

"La mia famiglia dice che è ora di smettere e mi chiedono perché voglio segnare 1.000 gol quando ne ho già segnati 900 o giù di lì. Ma in fondo, non la penso così. In questo momento, mi sto godendo il momento. So che non mi restano molti anni per giocare, ma il poco tempo che ho, devo godermelo al massimo", ha aggiunto.

"Se potessi, giocherei a calcio solo per la Nazionale, non giocherei per nessun altro club, perché è l'apice e l'apice di un calciatore", ha detto, parlando della sua passione per la squadra portoghese dopo 22 anni.

Cristiano Ronaldo compirà 41 anni a febbraio, ma la sua presenza ai Mondiali 2026 sembra certa, dato che ha ancora un contratto in corso nel 2026 per l'Al-Nassr... con la possibilità di estenderlo fino al 2027.