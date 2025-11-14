Cristiano Ronaldo, squalificato per tre partite per condotta violenta, potrebbe saltare l'inizio della Coppa del Mondo 2026

HQ

Cristiano Ronaldo ha ricevuto giovedì sera il suo primo cartellino rosso in assoluto da giocatore per il Portogallo. Dopo 226 presenze con la nazionale maggiore dal 2003, è stata la prima volta che è stato espulso, dopo aver colpito con il gomito il difensore irlandese Dara O'Shea in area di rigore. È arrivato al 61° minuto di una sconfitta per 2-0 contro l'Irlanda per le qualificazioni alla Coppa del Mondo, che costringe la squadra portoghese a vincere contro l'Armenia lunedì prossimo, o a sperare che l'Ungheria non vinca l'Irlanda.

In realtà, la qualificazione alla Coppa del Mondo è molto probabile, vista la grande differenza tra Portogallo e Aremania, ma ora il Portogallo si trova di fronte a un problema: Ronaldo potrebbe ricevere una sanzione per condotta violenta. Naturalmente, Ronaldo non sarà con la sua squadra contro l'Aremania lunedì prossimo, ma se gli verrà data una sanzione dalla FIFA, potrebbe ricevere una squalifica di tre partite... e questo significherebbe saltare le prime due partite dei gironi della Coppa del Mondo.

Secondo il codice disciplinare della FIFA, "I giocatori e gli ufficiali di gara devono essere sospesi per cattiva condotta come specificato di seguito (...) almeno tre partite o un periodo di tempo adeguato per aggressione, inclusi gomitate, pugni, calci, morsi, sputi o colpi a un avversario o a una persona diversa da un ufficiale di gara".

L'azione che è costata a Ronaldo il primo cartellino rosso con il Portogallo

L'arbitro ritiene che la gomitata sia avvenuta: a Ronaldo è stato inizialmente mostrato un cartellino giallo, ma dopo un controllo del VAR, l'arbitro svedese Glenn Nyberg gli ha mostrato un cartellino rosso. L'allenatore del Portogallo Roberto Martinez non è d'accordo, ritiene che non sia stato un colpo di gomito ma di tutto il corpo, "ma da dove si trova la telecamera, sembra un gomito".

"Il cartellino rosso è solo un capitano che non è mai stato espulso prima in 226 partite - penso che meriti solo credito - e oggi ho pensato che fosse un po' duro perché tiene alla squadra", ha detto Martínez.

Il momento è stato particolarmente drammatico perché Ronaldo ha fatto gesti beffardi, piangendo dopo il fallo, poco prima di ricevere un cartellino rosso. Ha poi applaudito sarcasticamente gli spettatori irlandesi che lo prendevano in giro.

Ronaldo salterà la partita di lunedì prossimo contro l'Armenia. Se la vincono, si qualificheranno per la Coppa del Mondo. In caso contrario, il Portogallo giocherà gli spareggi europei a marzo. Ora tocca alla FIFA decidere se a Ronaldo viene data una squalifica più lunga che gli farebbe perdere due partite negli spareggi... o la fase a gironi della Coppa del Mondo.

