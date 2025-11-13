La Francia (e siamo onesti, la Norvegia) si qualifica per la Coppa del Mondo e una grande sorpresa con il Portogallo!

HQ

La Francia è il prossimo paese a qualificarsi matematicamente per la Coppa del Mondo 2026, dopo aver battuto l'Ucraina per 4-0, con i gol di Kylian Mbappé (una doppietta), Michael Olise e Hugo Ekitike nel decimo anniversario degli attacchi terroristici a Parigi iniziati vicino allo Stade de France. Con 13 punti, nessuno può raggiungerli ora, e il secondo posto nel Gruppo D sarà deciso tra Islanda e Ucraina (entrambe a 7 punti) il 16 novembre.

Nel Gruppo I, la Norvegia non è ancora ufficialmente qualificata, ma dopo aver battuto la Norvegia 4-1, con le doppiette di Sorloth e Haaland, si conferma la vincitrice del girone. Norvegia e Italia si affrontano il 16 novembre: anche se l'Italia battesse la Norvegia, bisognerebbe segnare... 18 gol per negare l'enorme media gol della Norvegia, grazie in grande stile a Erling Haaland. L'Italia sarà poi seconda classificata nel girone e giocherà gli spareggi nel marzo 2026.

Nel Gruppo K, l'Inghilterra, che era già qualificata, ha ottenuto un'altra vittoria, 2-0 contro la Serbia, che li elimina, con l'Albania che si è assicurata il secondo posto. E una grande sorpresa è successa nel Gruppo F, dove il Portogallo ha perso 2-0 contro l'Irlanda (e Cristiano Ronaldo è stato espulso). Il Portogallo è ora costretto a vincere lunedì prossimo contro l'Armenia, o sperare che l'Ungheria non vinca l'Irlanda, per qualificarsi per la Coppa del Mondo. La vittoria dell'Irlanda sull'Ungheria consentirebbe loro di qualificarsi come seconde classificate del girone.