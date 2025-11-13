Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

La Francia (e siamo onesti, la Norvegia) si qualifica per la Coppa del Mondo e una grande sorpresa con il Portogallo!

La Francia è il prossimo paese a qualificarsi per la Coppa del Mondo; La Norvegia è quasi confermata... e il Portogallo è rimasto sbalordito dall'Irlanda.

HQ

La Francia è il prossimo paese a qualificarsi matematicamente per la Coppa del Mondo 2026, dopo aver battuto l'Ucraina per 4-0, con i gol di Kylian Mbappé (una doppietta), Michael Olise e Hugo Ekitike nel decimo anniversario degli attacchi terroristici a Parigi iniziati vicino allo Stade de France. Con 13 punti, nessuno può raggiungerli ora, e il secondo posto nel Gruppo D sarà deciso tra Islanda e Ucraina (entrambe a 7 punti) il 16 novembre.

Nel Gruppo I, la Norvegia non è ancora ufficialmente qualificata, ma dopo aver battuto la Norvegia 4-1, con le doppiette di Sorloth e Haaland, si conferma la vincitrice del girone. Norvegia e Italia si affrontano il 16 novembre: anche se l'Italia battesse la Norvegia, bisognerebbe segnare... 18 gol per negare l'enorme media gol della Norvegia, grazie in grande stile a Erling Haaland. L'Italia sarà poi seconda classificata nel girone e giocherà gli spareggi nel marzo 2026.

Nel Gruppo K, l'Inghilterra, che era già qualificata, ha ottenuto un'altra vittoria, 2-0 contro la Serbia, che li elimina, con l'Albania che si è assicurata il secondo posto. E una grande sorpresa è successa nel Gruppo F, dove il Portogallo ha perso 2-0 contro l'Irlanda (e Cristiano Ronaldo è stato espulso). Il Portogallo è ora costretto a vincere lunedì prossimo contro l'Armenia, o sperare che l'Ungheria non vinca l'Irlanda, per qualificarsi per la Coppa del Mondo. La vittoria dell'Irlanda sull'Ungheria consentirebbe loro di qualificarsi come seconde classificate del girone.

La Francia (e siamo onesti, la Norvegia) si qualifica per la Coppa del Mondo e una grande sorpresa con il Portogallo!
Vitalli Vitleo / Alizada Studios / Victor Velter / Shutterstock

This post is tagged as:

SportcalcioCoppa del mondo


Caricamento del prossimo contenuto