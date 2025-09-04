Cronos: The New Dawn aveva costi di sviluppo sorprendentemente bassi

HQ

Non è un segreto che il costo dello sviluppo di giochi sia salito alle stelle nell'ultimo decennio e, man mano che i giochi diventano sempre più grandi, la situazione sta diventando insostenibile per i cosiddetti giochi AAA. Ma forse si sta diffondendo la consapevolezza che è meglio rilasciare giochi più piccoli e più mirati?

Questa primavera, Clair Obscur: Expedition 33 è stato un enorme successo, ricevendo ascolti altissimi e vendite eccellenti, nonostante sia stato prodotto da un piccolo team a un costo relativamente basso - e oggi segna l'uscita di Hollow Knight: Silksong che si prevede sarà anche un enorme successo con uno sviluppo più economico del solito.

Ora è stato riferito che Cronos: The New Dawn, che abbiamo esaminato ieri e a cui abbiamo assegnato valutazioni elevate, è stato anche molto economico da sviluppare. Il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, ha dichiarato:

"Abbiamo notato anche considerazioni sui costi di creazione di Cronos a livello di oltre 100 milioni di PLN, posso assicurarvi che il budget di sviluppo non era certo così alto, e nonostante contiamo su ottimi risultati di vendita, la soglia di pareggio non è a un livello così alto come indicano gli analisti".

100 milioni di zloty equivalgono a circa 20,5 milioni di sterline / 23,5 milioni di euro, e Babieno sostiene che i costi sono inferiori. Si tratta di un dato incredibilmente basso in questi tempi in cui non è raro che i costi di sviluppo siano ben al di sopra dei 100 milioni di euro.

Se Cronos: The New Dawn diventa un successo, sembra ragionevole che più sviluppatori inizieranno a considerare la possibilità di ridurre un po' le dimensioni dei loro giochi, in modo da poter rilasciare prodotti più e leggermente più concentrati. Cosa ne pensa?

Cronos: The New Dawn verrà lanciato domani per PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X.