Cronos: The New Dawn festeggia Halloween sia con una vendita che con una demo

Come tutti sappiamo, Halloween arriverà la prossima settimana, e il mondo dei giochi è solitamente estremamente affezionato a questa festa. Viene celebrato con tutto, dai DLC alle decorazioni, alle vendite e altro ancora. Come le demo, per esempio.

Bandai Namco ha annunciato che la terrificante avventura loro e di Bloober Team Cronos: The New Dawn è ora disponibile per la prova gratuita su PC. Basta andare su Epic Games Store o Steam e scaricare una demo, e c'è anche uno sconto del 15% sul gioco appena rilasciato, che, oltre alle piattaforme sopra menzionate, si applica anche a GOG, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X.

Se vuoi sapere perché pensiamo che dovresti provarlo, dai un'occhiata alla nostra recensione, che puoi trovare qui.