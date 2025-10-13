Da stasera inizia l'ultimo tentativo della Svezia di evitare l'eliminazione dalla Coppa del Mondo: quali sono le sue possibilità
La Svezia potrebbe essere esclusa dalla Coppa del Mondo 2026 se non vince tutte le partite rimaste.
Alla Coppa del Mondo 2026 potrebbero mancare due dei migliori attaccanti delle squadre di calcio in questo momento: Viktor Gyokeres dell'Arsenal, recentemente vincitore del Gerd Muller Trophy come miglior attaccante la scorsa stagione, e Alexander Isak del Liverpool, anche due dei trasferimenti più costosi della scorsa estate. A metà della fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali, la Svezia è in fondo alla classifica con solo 1 punto, guadagnato dopo il pareggio per 2-2 contro la Slovenia a settembre.
La Svezia ha poi perso 2-0 contro il Kosovo e venerdì scorso un'altra sconfitta per 2-0 contro la Svizzera, attualmente capolista del gruppo B. Quella sconfitta ha lasciato la Svezia appesa a un filo teso se vuole qualificarsi per la Coppa del Mondo della prossima estate: non ha quasi nessuna possibilità di essere leader del girone (la Svizzera dovrebbe perdere tutte e tre le prossime partite), quindi ora la lotta sarà contro Kosovo e Slovenia per il secondo posto nel girone, che garantisce loro l'accesso agli spareggi europei.
Gruppo B
- Svizzera: 9 punti
- Kosovo: 4 punti
- Slovenia: 2 punti
- Svezia: 1 punto
Cosa deve succedere perché la Svezia si sollevi per la Coppa del Mondo
Il destino della Svezia non è nelle loro mani, ma se vincessero tutte le prossime partite avrebbero buone possibilità di raggiungere il secondo posto nel girone. Tutto si riduce alla partita di stasera, però: devono vincere il Kosovo per avere ancora qualche possibilità di assicurarsi un secondo posto. Giocano in casa, lunedì 13 ottobre alle 20:45 CET, ma solo un mese fa il Kosovo li ha battuti 2-0, nonostante le differenze di classifica (la Svezia è 32 nel ranking FIFA, il Kosovo è 91).
Una vittoria della Svizzera contro la Slovenia aiuterebbe anche a lasciarli indietro, dato che le possibilità che gli svizzeri perdano tutte e tre le partite rimanenti sono molto basse.
Nel caso in cui la Svezia battesse il Kosovo stasera, sarebbe in parità a 4 punti. Ma se la Slovenia battesse la Svizzera stasera, le cose sarebbero molto più complicate. La buona notizia è che la Svezia gioca in casa l'ultima partita della fase a gironi, contro la Slovenia il 14 novembre, ma deve aspettarsi che il Kosovo inciampi almeno una volta...
Tuttavia, anche se finiscono terzi o quarti, hanno un'ancora di salvezza: qualificazione agli spareggi attraverso i posti riservati alle migliori vincitrici dei gironi della Nations League che non si sono qualificate attraverso i primi 2 posti nella fase a gironi. Visto che Norvegia, Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo e Repubblica Ceca sono sicure o meno di finire al terzo o quarto posto, questi posti potrebbero essere occupati da Svezia, Germania, Galles e Romania.