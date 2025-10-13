Da stasera inizia l'ultimo tentativo della Svezia di evitare l'eliminazione dalla Coppa del Mondo: quali sono le sue possibilità

HQ

Alla Coppa del Mondo 2026 potrebbero mancare due dei migliori attaccanti delle squadre di calcio in questo momento: Viktor Gyokeres dell'Arsenal, recentemente vincitore del Gerd Muller Trophy come miglior attaccante la scorsa stagione, e Alexander Isak del Liverpool, anche due dei trasferimenti più costosi della scorsa estate. A metà della fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali, la Svezia è in fondo alla classifica con solo 1 punto, guadagnato dopo il pareggio per 2-2 contro la Slovenia a settembre.

La Svezia ha poi perso 2-0 contro il Kosovo e venerdì scorso un'altra sconfitta per 2-0 contro la Svizzera, attualmente capolista del gruppo B. Quella sconfitta ha lasciato la Svezia appesa a un filo teso se vuole qualificarsi per la Coppa del Mondo della prossima estate: non ha quasi nessuna possibilità di essere leader del girone (la Svizzera dovrebbe perdere tutte e tre le prossime partite), quindi ora la lotta sarà contro Kosovo e Slovenia per il secondo posto nel girone, che garantisce loro l'accesso agli spareggi europei.

Gruppo B



Svizzera: 9 punti

Kosovo: 4 punti

Slovenia: 2 punti

Svezia: 1 punto



Cosa deve succedere perché la Svezia si sollevi per la Coppa del Mondo

Il destino della Svezia non è nelle loro mani, ma se vincessero tutte le prossime partite avrebbero buone possibilità di raggiungere il secondo posto nel girone. Tutto si riduce alla partita di stasera, però: devono vincere il Kosovo per avere ancora qualche possibilità di assicurarsi un secondo posto. Giocano in casa, lunedì 13 ottobre alle 20:45 CET, ma solo un mese fa il Kosovo li ha battuti 2-0, nonostante le differenze di classifica (la Svezia è 32 nel ranking FIFA, il Kosovo è 91).

Una vittoria della Svizzera contro la Slovenia aiuterebbe anche a lasciarli indietro, dato che le possibilità che gli svizzeri perdano tutte e tre le partite rimanenti sono molto basse.

Nel caso in cui la Svezia battesse il Kosovo stasera, sarebbe in parità a 4 punti. Ma se la Slovenia battesse la Svizzera stasera, le cose sarebbero molto più complicate. La buona notizia è che la Svezia gioca in casa l'ultima partita della fase a gironi, contro la Slovenia il 14 novembre, ma deve aspettarsi che il Kosovo inciampi almeno una volta...

Tuttavia, anche se finiscono terzi o quarti, hanno un'ancora di salvezza: qualificazione agli spareggi attraverso i posti riservati alle migliori vincitrici dei gironi della Nations League che non si sono qualificate attraverso i primi 2 posti nella fase a gironi. Visto che Norvegia, Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo e Repubblica Ceca sono sicure o meno di finire al terzo o quarto posto, questi posti potrebbero essere occupati da Svezia, Germania, Galles e Romania.