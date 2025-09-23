Viktor Gyökeres vince il Trofeo Gerd Müller dopo aver segnato 54 gol con lo Sporting Lisbona e la Svezia

HQ

Viktor Gyökeres ha portato a casa il Trofeo Gerd Müller alla cerimonia del Pallone d'Oro. Il calciatore svedese ha avuto una stagione eccezionale con lo Sporting Lisbona, ma ha lasciato il club in modo amaro e ora gioca per l'Arsenal.

Questo premio, introdotto nel 2021 come Attaccante dell'anno, riconosce i giocatori con il punteggio più alto in tutta Europa. Può essere vinto da qualsiasi giocatore in qualsiasi campionato europeo (non quello americano o quello asiatico) e conta i gol segnati per club e nazionale. Gyökeres ha segnato 54 gol in 52 partite la scorsa stagione, più di Kylian Mbappé, Harry Kane o Mohamed Salah.

Così, lo svedese prende il premio dopo aver perso la Scarpa d'Oro, che è stata vinta da Kylian Mbappé: l'attaccante francese del Real Madrid ha segnato meno gol, ma per quel premio (che prende in considerazione solo i gol del club), giocare in uno dei cinque campionati principali (LaLiga, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A) concede più punti che giocare alla Primeira Liga in Portogallo.

Viktor Gyökeres succede a Mbappé e Kane, che hanno vinto il premio l'anno scorso, segnando 52 gol per i loro club. Erling Haaland ha vinto nel 2023 (56 gol) e Robert Lewandowski ha vinto nel 2021 e nel 2022 (ha segnato 69 gol nel 2021).