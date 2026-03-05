Dai un'occhiata a due nuovi poster per The Boys: Stagione 5

HQ

A solo un mese dalla quinta e ultima stagione di The Boys , Amazon Prime Video ha ora pubblicato due poster che ci offrono uno sguardo sulla banda di Billy Butcher e sulla fazione di Homelander in vista dello scontro finale, che inizierà ad aprile.

Ci sono, ovviamente, molti fili da collegare, e il teaser trailer uscito un paio di mesi fa sembrava suggerire l'aggiunta di diverse nuove trame, non ultimo uno scontro tra Homelander e Soldier Boy. Lo showrunner della serie, Eric Kripke, aveva già promesso che "porterà la storia a un climax cruento, epico e umido" - che, a dire il vero, è proprio quello che speravamo.

Dai un'occhiata a questi due nuovi poster qui sotto. Quali sono le tue speranze per il finale dopo la inaspettatamente debole quarta stagione?