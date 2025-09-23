Dai un'occhiata a una scena eliminata da Superman con Krypto e Mr. Fantastic

HQ

Come probabilmente saprai, è comune che diverse versioni della stessa scena vengano filmate durante le riprese cinematografiche o tagliate dai film perché non sono adatte in vari modi. Questo spesso si traduce in una grande quantità di materiale bonus che accompagna le edizioni da collezione dei film.

Il successo di quest'estate Superman non fa ovviamente eccezione, e ora è stata rivelata una scena incompiuta (priva di effetti, tra le altre cose) con i preferiti dai fan Krypto e Mr. Fantastic - avviso spoiler molto lieve. Una versione di esso è inclusa nel film finale senza il coinvolgimento di Mr. Fantastic, ma questa rivela perché zoppicava un po' la prossima volta che è apparso nella storia.

Un'ipotesi è che la scena sia stata tagliata e rielaborata perché non rendeva giustizia né a Krypto né a Mr. Fantastic, e a giudicare dai commenti sul post di Threads, il consenso sembra essere che il ritmo in Superman avrebbe subito un colpo.

Ma se hai visto Superman e vuoi dare un'occhiata alla scena, puoi trovarla nella sua interezza qui sotto. E se non hai ancora visto Superman, è ora disponibile per la visione su HBO Max.