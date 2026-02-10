Gamereactor

Mario Tennis Fever

Dai un'occhiata alla Cinematica di apertura per Mario Tennis Fever

Se ti aspetti un gruppo di personaggi classici Nintendo che fanno sfrecciatine... Beh, è esattamente quello che sta succedendo.

Il 12 febbraio segna la prima di Mario Tennis Fever, sviluppato da Camelot Software Planning e rilasciato esclusivamente per Switch 2. Proprio la scorsa settimana abbiamo condiviso le nostre impressioni sul gioco dopo averlo testato durante una visita a Nintendo, e puoi leggere cosa ne abbiamo pensato qui.

Ha una serie di modalità di gioco da provare, oltre a tantissimi Fever Rackets, che possono davvero cambiare le cose. Inoltre, c'è una campagna da giocare, in cui Mario e i suoi amici del Regno dei Funghi sono stati trasformati in bambini, quindi hanno perso le abilità tennistiche (che, a dire il vero, non sembra il problema più grande in quello scenario).

Soprattutto, però, si tratta di giocare a tennis. O da soli, con o contro un amico, o in difficili partite di doppio per quattro persone. Nintendo ha ora pubblicato la sequenza di apertura del gioco, che potete vedere qui sotto.

Quali sono le tue speranze per questo gioco?

Mario Tennis Fever

