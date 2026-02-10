Dai un'occhiata alla Cinematica di apertura per Mario Tennis Fever

HQ

Il 12 febbraio segna la prima di Mario Tennis Fever, sviluppato da Camelot Software Planning e rilasciato esclusivamente per Switch 2. Proprio la scorsa settimana abbiamo condiviso le nostre impressioni sul gioco dopo averlo testato durante una visita a Nintendo, e puoi leggere cosa ne abbiamo pensato qui.

Ha una serie di modalità di gioco da provare, oltre a tantissimi Fever Rackets, che possono davvero cambiare le cose. Inoltre, c'è una campagna da giocare, in cui Mario e i suoi amici del Regno dei Funghi sono stati trasformati in bambini, quindi hanno perso le abilità tennistiche (che, a dire il vero, non sembra il problema più grande in quello scenario).

Soprattutto, però, si tratta di giocare a tennis. O da soli, con o contro un amico, o in difficili partite di doppio per quattro persone. Nintendo ha ora pubblicato la sequenza di apertura del gioco, che potete vedere qui sotto.

Quali sono le tue speranze per questo gioco?