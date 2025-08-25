Daniil Medvedev sorpreso a fare un gesto osceno durante uno spettacolo imbarazzante agli US Open

HQ

Daniil Medvedev ha dato spettacolo durante la sua prima (e ultima) partita agli US Open 2025, quando ha perso in cinque set contro Benjamin Bonzi. Quando una "interferenza esterna", un fotografo che camminava in campo quando la partita era ancora in corso, ha indotto l'arbitro a offrire a Bonzi una ripetizione della prima di servizio (aveva sbagliato la prima). Medvedev si è opposto e ha incoraggiato la folla a fischiare, fermando la partita per sei minuti.

Bonzi alla fine ha vinto la partita, ma due set dopo, con Medvedev che ha quasi avuto la meglio. Il giorno dopo, i fan di Medvedev sono divisi, ma il consenso generale è che le azioni e l'atteggiamento di Medvedev siano stati quantomeno antisportivi, con molti che descrivono le sue buffonate come immature e imbarazzanti.

Quando ha perso, piangendo, ha rotto la racchetta 23 volte (l'abbiamo contata). Ma non è stato solo: spronato dalla folla, che per una volta si è schierata al suo fianco, ha compiuto un gesto piuttosto osceno, che poteva essere rivolto solo al suo rivale quando si festeggiava un punto.

Un gesto del genere comporterebbe l'espulsione immediata in qualsiasi altro sport e probabilmente una sanzione monetaria o sportiva in seguito. Non nel tennis, a quanto pare, che se la caverà anche rimproverando l'arbitro (ha detto all'arbitro Greg Allensworth se "era un uomo, perché tremava" e, alla telecamera, che "viene pagato dalla partita quindi vuole tornare a casa"), il tutto mentre la folla incoraggiava il suo atteggiamento.