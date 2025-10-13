Daredevil: Born Again per tornare su Disney+ a marzo 2026

HQ

La presenza di Marvel a New York Comic Con durante il fine settimana aveva un tema molto particolare: la televisione. Il gigante dell'intrattenimento sembra condividere aggiornamenti sulle sue serie animate e live-action, con una grande enfasi sul prossimo anno e su ciò che ha in serbo per i fan durante l'anno solare.

Sappiamo che Wonder Man arriverà a gennaio, X-Men '97 tornerà in estate, Your Friendly Neighborhood Spider-Man in autunno, e tra questo possiamo inserire la seconda stagione di Daredevil: Born Again.

È stato rivelato che la serie arriverà a marzo 2026. Non c'è ancora una data precisa per questo, ma per un assaggio di ciò che verrà, dai un'occhiata a una parte di un trailer qui sotto, trapelato dalla stessaJessica Jones Krysten Ritter.

Inutile dire che Marvel i fan avranno molto intrattenimento da consumare nel 2026, senza dimenticare Spider-Man: Brand New Day a luglio e Avengers: Doomsday a dicembre...