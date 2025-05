David Beckham chiede rispetto dopo l'enorme sconfitta dell'Inter Miami in MLS

HQ

L'Inter Miami non sta vivendo il suo momento migliore in MLS ultimamente, con una brutta striscia di una vittoria, un pareggio e due sconfitte, e solo due gol in cinque partite in trasferta. L'ultima, una pesante sconfitta per 4-1 contro il Minnesota United, il peggior risultato da quando Messi è arrivato nel luglio 2023, anche se il Pallone d'Oro argentino è stato l'autore del loro unico gol.

La sconfitta ha portato gli account ufficiali X e Instagram del Minnesota United a pubblicare un'immagine che mostra Minnesota (dalla West Conference) sopra Miami nelle classifiche MLS, dicendo "Pink Phony Club ", un riferimento al colore dell'Inter Miami e alla canzone di Chappell Roan Pink Pony Club Pink Pony Club.

Su Instagram, David Beckham, co-proprietario della squadra sin dalla sua fondazione nel 2018, ha risposto chiedendo rispetto. "Sii elegante nel trionfo", disse l'inglese. L'account ha poi pubblicato l'immagine di uno striscione che recitava "La storia prima dell'hype, la cultura più del denaro" con le parole hype e cash scritte in rosa. Ancora una volta, Beckham ha replicato, chiedendo "rispetto su tutto", come notato dalla BBC.

Dopo 12 partite, l'Inter Miami è quarta nella East Conference con 21 punti, ma non lontana dalle capoliste, Cincinnati e Columbus Crew (quattro punti). È, tuttavia, molto diverso dalla scorsa stagione, dove hanno vinto il Supporter's Shield per essere la migliore squadra della stagione regolare, battendo un record di gol. In seguito sono stati eliminati nei play-off.