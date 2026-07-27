David Jonsson prenderà il posto di Black Panther nel terzo film di Ryan Coogler, previsto per il 2028

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Durante la presentazione della Sala H di Marvel Studios al San Diego Comic-Con nel fine settimana sono state condivise due principali informazioni e notizie, la prima delle quali è stata la conferma di un progetto di Ghost Rider con Ryan Gosling nel 2028. La seconda rivelazione riguarda anche il 2028, con questo film che concluderà la serie di offerte cinematografiche della casa di produzione per l'anno solare.

Black Panther III è stato ufficialmente confermato, diventando il prossimo capitolo della saga d'azione di Ryan Coogler ambientata nell'Universo Cinematografico Marvel. Il film debutterà il 15 dicembre 2028 e introdurrà un nuovo Black Panther, un individuo che prenderà ufficialmente le redini dal defunto Chadwick Boseman e da Letitia Wright, che da allora funge di fatto da Black Panther ad interim.

David Jonsson, noto per aver recitato recentemente in Alien: Romulus e The Long Walk, assumerà il ruolo di protettore di Wakanda, con questa versione che in realtà è il figlio di T'Challa, come confermato da Coogler in una dichiarazione sul palco.

Sembra che questo testimone verrà ufficialmente passato nel 2028 in questo film, dato che Wright apparirà almeno in Avengers: Doomsday indossando il costume della Pantera Nera, quindi dovremo vedere se Jonsson farà una sorpresa prima del previsto.