David Villa entra nel consiglio di amministrazione dell'Atlético de Madrid sotto i nuovi proprietari americani

HQ

Apollo Sports Capital, la società americana di investimenti sportivi che ha acquistato il 57% dell'Atlético de Madrid lo scorso anno, ha rimodellato il Consiglio di Amministrazione, che cresce da cinque a undici membri. Enrique Cerezo e Miguel Ángel Gil rimarranno rispettivamente Presidente e CEO per almeno tre anni, ma tra i sei nuovi membri spicca il nome di David Villa.

Villa ha giocato solo una stagione nell'Atlético de Madrid, ma ha lasciato il segno vincendo la LaLiga 2013/14. Ha inoltre vinto titoli importanti con Saragozza, Valencia e Barcellona. Villa è anche il miglior marcatore nella storia della nazionale spagnola, con 59 gol in 98 presenze tra il 2005 e il 2017.

"Sono molto felice di tornare al club con nuove responsabilità, ma con lo stesso desiderio di continuare ad aiutare l'Atlético de Madrid a crescere stagione dopo stagione. Il club ha conosciuto una crescita significativa per diversi anni e spero di contribuire al nostro continuo successo. Sono molto grato che mi abbiano preso in considerazione per questo ruolo", ha dichiarato Villa nell'annuncio di giovedì.

L'Atlético de Madrid sta costruendo un enorme centro sportivo e ricreativo a Madrid

Con il nuovo consiglio e la riorganizzazione degli azionisti, il consiglio ha anche approvato un aumento di capitale fino a 100 milioni di euro, che sarà utilizzato per il nuovo progetto urbano chiamato Città dello Sport, in fase di sviluppo accanto allo Stadio Metropolitano Riyadh Air di Madrid, con strutture sportive, un centro commerciale e persino una grande spiaggia artificiale. con la più grande piscina d'onde d'Europa.