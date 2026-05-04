Dentro il paesaggio sonoro slapstick di Indiana Jones and the Great Circle: "Il dialogo è il re", la padronanza del formato e l'eredità di Ben Burtt

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Noi di Gamereactor abbiamo imparato e condiviso molto su Indiana Jones and the Great Circle (e sull'Ordine dei Giganti) prima e poco dopo la sua uscita, ma ora abbiamo due motivi per parlare dell'acclamata avventura in prima persona, che sicuramente dovrebbe stare in un museo. Una, che il gioco sta per uscire su Nintendo Switch 2 pronto a conquistare nuovi pubblici, e un'altra che abbiamo incontrato Pete Ward di MachineGames, che stava per tenere una masterclass sul sound design per videogiochi al MAD Games Show di Madrid.

Ecco la nostra conversazione completamente sottotitolata con il direttore audio:

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"Il dialogo è re in tutta l'esperienza, perché è un gioco narrativo", ha spiegato riguardo al V.O. di Troy Baker e del resto del cast nel mix complessivo e sulla filosofia audio generale. "Quindi il dialogo principale deve essere udibile tutto il tempo. E poi mescoliamo davvero il resto del gioco attorno a quel dialogo."

Curiosamente, ha anche svelato quanto segue, che va contro la consueta convinzione che Atmos sia solo una sorta di "modalità bonus", anche se poi si sono adattati a un'uscita stereo e mono più semplici:

"Tutti iniziamo con il mix Atmos, anche se sappiamo che la maggior parte dei giocatori in realtà non gioca con Atmos. Quindi stiamo pubblicando la 7.1.4 su Xbox, PS5 e PC"

MachineGames ha dedicato "parecchio tempo e impegno" per assicurarsi che Indy suoni bene su Switch 2

Mentre parlavamo sia dei formati che dei dispositivi d'origine (PC, console, surround o meno), e poi delle diverse potenziali destinazioni (cuffie, altoparlanti, virtualizzazione), era naturale che venisse menzionata la prossima versione per Nintendo Switch 2, con un paesaggio sonoro piuttosto vario, da piccoli altoparlanti alle cuffie o persino stereo TV e altoparlanti surround 5.1 PCM.

"È stata una sfida dal punto di vista dell'ottimizzazione", ha ammesso su Indy sulla Switch 2, "perché è molto più piccolo e ha meno capacità di elaborazione rispetto alle piattaforme più grandi. Quindi abbiamo dedicato molto tempo e impegno per assicurarci di portare quell'esperienza su quella piattaforma al meglio possibile entro questi limiti."

Diventando più tecnico su queste differenze, Ward rivela come MachineGames stia valutando le possibilità di HRTF anche per il loro prossimo gioco (forse Wolfenstein 3?)

"La maggior parte dei nostri giocatori giocherà con le cuffie. Ed è davvero divertente vedere che possiamo offrire questo tipo di esperienza spaziale a quei giocatori che usano le cuffie e non hanno quegli altoparlanti", ha commentato sulla virtualizzazione. "Ognuno ha orecchie di forma diversa ed esperienze diverse. Ecco perché la HRTF personalizzata è qualcosa che ci interessa esplorare. Quindi questo è qualcosa che esamineremo anche per la nostra prossima partita con un po' più di dettaglio."

Infine, abbiamo anche parlato dell'autentico feeling cinematografico anni '80 di Indiana Jones and the Great Circle, ed è diventato subito chiaro da dove provenisse:

"Penso che il massimo divertimento che ho nel gioco sia colpire i soldati nemici con padelle, chitarre e cose del genere. Perché è così Indy, così slapstick. E abbiamo registrato tutti quei suoni anche noi stessi". E le persone reali? Ha continuato: "Non voglio dire di no a persone reali perché abbiamo registrato un artista Foley che si colpisce da solo. E ne abbiamo usati un po' perché si stava colpendo un po' al petto e abbiamo preso quel colpo. Che è un elemento davvero importante in tutto questo. Ma non abbiamo mai impeso grandi carcasse o cose del genere. Ma abbiamo usato alcune tecniche ispirate a Ben Burtt e al modo in cui lui e il suo team registrava per i film originali. Prendendo mazze da baseball e colpendo cose di pelle... Quindi sì, abbiamo cercato di prendere ispirazione almeno da Ben Burtt."

Com'è stato il sound dell'ultimo album di Indy, e pensi di suonare sulla Switch 2? Per coincidenza, abbiamo appena intervistato Troy Baker un paio di giorni fa al 26° Comicon Napoli, e ovviamente abbiamo parlato del suo ruolo qui. Restate sintonizzati per il video completo in arrivo.